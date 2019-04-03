Глава энергетического бизнеса Maersk уйдет в отставку после расформирования подразделения

Заместитель CEO датской компании A.P. Moeller-Maersk A/S (APMM) и глава энергетического подразделения Клаус Хеммингсен покинет компанию после того, как его подразделение будет расформировано.
APMM планирует полностью избавиться от энергетического бизнеса к концу июня 2019 года, говорится в пресс-релизе компании.
К.Хеммингсен работает в Maersk с 1981 года. За свою карьеру он долгое время работал за рубежом, в Гонконге и Сингапуре. В 2005 году он возглавил подразделение Maersk Drilling, в 2007 году стал членом совета директоров компании, а в 2016 году стал руководителем энергетического подразделения и заместителем CEO.
Ранее на общем собрании акционеров компании был одобрен план по выделению Maersk Drilling в отдельную компанию. Торги акциями новой фирмы, которая будет называться The Drilling Company of 1972, начнутся 4 апреля на бирже Nasdaq в Копенгагене.
A.P. Moeller-Maersk является интегрированной компанией, представленной в сфере транспорта и логистики в 130 странах. Основана в 1904 году, штаб-квартира расположена в Копенгагене. Компания является мировым лидером в контейнерных перевозках и в управлении портами. Включая выделенное энергетическое подразделение, штат ее сотрудников составляет около 88 тыс. человек.
Акции Moeller-Maersk в ходе торгов в среду дорожают на 1,8%. С начала года капитализация компании выросла на 10%, до 180 млрд датских крон ($27,1 млрд).
Мэрия Баку отказала оппозиции провести митинг и шествие на выходные
Азербайджан выпустил марки, приуроченные «четырехдневной войне» в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта
Алиев поздравил Чапутову с избранием на пост президента Словакии
Путин предложил Токаеву построить в Казахстане АЭС по российским технологиям
Нефть перешла к падению на росте запасов в США, Brent опустилась до $69,3 за баррель
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019
Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры - СМИ
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"
Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»