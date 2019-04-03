Глава энергетического бизнеса Maersk уйдет в отставку после расформирования подразделения

Заместитель CEO датской компании A.P. Moeller-Maersk A/S (APMM) и глава энергетического подразделения Клаус Хеммингсен покинет компанию после того, как его подразделение будет расформировано.

APMM планирует полностью избавиться от энергетического бизнеса к концу июня 2019 года, говорится в пресс-релизе компании.

К.Хеммингсен работает в Maersk с 1981 года. За свою карьеру он долгое время работал за рубежом, в Гонконге и Сингапуре. В 2005 году он возглавил подразделение Maersk Drilling, в 2007 году стал членом совета директоров компании, а в 2016 году стал руководителем энергетического подразделения и заместителем CEO.

Ранее на общем собрании акционеров компании был одобрен план по выделению Maersk Drilling в отдельную компанию. Торги акциями новой фирмы, которая будет называться The Drilling Company of 1972, начнутся 4 апреля на бирже Nasdaq в Копенгагене.

A.P. Moeller-Maersk является интегрированной компанией, представленной в сфере транспорта и логистики в 130 странах. Основана в 1904 году, штаб-квартира расположена в Копенгагене. Компания является мировым лидером в контейнерных перевозках и в управлении портами. Включая выделенное энергетическое подразделение, штат ее сотрудников составляет около 88 тыс. человек.

Акции Moeller-Maersk в ходе торгов в среду дорожают на 1,8%. С начала года капитализация компании выросла на 10%, до 180 млрд датских крон ($27,1 млрд).