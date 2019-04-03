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СНГ 03.04.2019 18:26

Служба госбезопасности Латвии опубликовала отчет о действиях российских спецслужб против республики за прошлый год

Против Латвии в прошлом году продолжали активно работать все российские спецслужбы - Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведуправление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ), Служба внешней разведки, сообщает агентство BNS со ссылкой на отчет Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) за 2018 год.

Согласно отчету, как и в прошлые годы, самой активной в разведывательной деятельности против Латвии была ФСБ.

В СГБ называют преимуществами этой службы большое количество офицеров, тесное сотрудничество с полицией, Главным управлением по вопросам миграции и Федеральной таможенной службой.

Представители ФСБ регулярно расширяют возможности контролировать интересующих службу людей на территории РФ, используя видеокамеры, технологии распознавания лица, GPS, утверждают в СГБ.

В отчете отмечается, что СГБ в прошлом году продолжала получать информацию, указывающую на активность российской военной разведки. В частности, одной из задач региональных подразделений ГРУ была вербовка латвийских подданных, которые периодически ездят в Россию и могут предоставлять информацию не только о Национальных вооруженных силах или операциях НАТО, но и об отраслях, поддерживающих оборонный сектор.

С точки зрения СГБ, эти действия представляют угрозу для жителей тех самоуправлений, на территории которых постоянно находится контингент НАТО, например, сотрудников правоохранительных органов, строителей, поставщиков услуг связи, логистики, снабжения.

Круг интересов российских спецслужб в Латвии и в прошлом году оставался широким, включая в себя присутствие партнеров НАТО на территории Латвии, вопросы, связанные с членством Латвии в международных организациях и внешней политикой, говорится в документе.

По данным СГБ, спецслужбы РФ интересуются такими темами, как присутствие союзников в Латвии, политика обороны и национальной безопасности, экономическая ситуация, материально-техническое оснащение органов безопасности, события в государственных и муниципальных учреждениях, особенно касающиеся лиц, имеющих допуск к гостайне, научные достижения и исследования, слабости, зависимости, преступные действия должностных лиц и другая дискредитирующая информация, которая может быть использована для вербовки.

Например, ФСБ под прикрытием Главного управления по вопросам миграции интересовалась такими вопросами, как мнение латвийцев о членстве страны в международных организациях, их отношение к НАТО и ЕС, России, мировым событиям, констатируют авторы отчета.

СГБ отмечает, что, несмотря на преимущества информационных технологий, российские спецслужбы продолжают считать важной работу именно с агентурой.

При этом значение имеет не столько занимаемая должность, сколько возможность установить контакт с человеком на благоприятной территории, к которой российские спецслужбы относят не только Россию, но и страны СНГ.

В отчете говорится, что латвийские граждане, отправляясь в Россию, должны считаться с риском вербовки, а также с риском быть несправедливо обвиненными во враждебных к России действиях, если это потребуется России как мера информационного влияния.

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Тэги: ЛАТВИЯ, СГБ, РОССИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]