Лавров: США через своих ставленников добиваются контроля над венесуэльской нефтью

США через своих ставленников хотят получить контроль над венесуэльской нефтью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы не хотят, чтобы в Венесуэле был национальный консенсус. Они хотят, чтобы там правил их ставленник, который будет делать все, что они ему скажут, прежде всего, в отношении нефти", - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".
Министр подчеркнул, что в конечном итоге Венесуэла должна сама выбирать пути своего дальнейшего развития.
"То, что Н.Мадуро в ответ на призыв Мексики, Уругвая, стран Карибского сообщества согласился на переговоры с Х.Гуайдо и его командой, а сам Х.Гуайдо категорически отверг этот призыв посредников, о многом говорит", - подчеркнул С.Лавров.
Говоря о том, есть ли риск повторения Карибского кризиса, российский министр выразил сомнение относительно того, что этот сценарий будет воспроизведен. "Даже те страны, которые объединились в т.н. Группу Лимы и настаивают на том, что выходом из венесуэльского кризиса может быть только объявление досрочных выборов, предваряемых уходом президента Н.Мадуро, очень сильно напряглись, как только США начали говорить о том, что все варианты "на столе", намекая на военное вторжение", - сказал С.Лавров.
"Я Вам гарантирую, что, если будет попытка военного вторжения, то подавляющее большинство латино-американских стран тут же выступит категорически против и отвергнет эту линию", - добавил глава МИД РФ.
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