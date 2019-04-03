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ТЭК 03.04.2019 17:48

Лавров: США через своих ставленников добиваются контроля над венесуэльской нефтью

США через своих ставленников хотят получить контроль над венесуэльской нефтью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американцы не хотят, чтобы в Венесуэле был национальный консенсус. Они хотят, чтобы там правил их ставленник, который будет делать все, что они ему скажут, прежде всего, в отношении нефти", - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

Министр подчеркнул, что в конечном итоге Венесуэла должна сама выбирать пути своего дальнейшего развития.

"То, что Н.Мадуро в ответ на призыв Мексики, Уругвая, стран Карибского сообщества согласился на переговоры с Х.Гуайдо и его командой, а сам Х.Гуайдо категорически отверг этот призыв посредников, о многом говорит", - подчеркнул С.Лавров.

Говоря о том, есть ли риск повторения Карибского кризиса, российский министр выразил сомнение относительно того, что этот сценарий будет воспроизведен. "Даже те страны, которые объединились в т.н. Группу Лимы и настаивают на том, что выходом из венесуэльского кризиса может быть только объявление досрочных выборов, предваряемых уходом президента Н.Мадуро, очень сильно напряглись, как только США начали говорить о том, что все варианты "на столе", намекая на военное вторжение", - сказал С.Лавров.

"Я Вам гарантирую, что, если будет попытка военного вторжения, то подавляющее большинство латино-американских стран тут же выступит категорически против и отвергнет эту линию", - добавил глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]