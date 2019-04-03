Ситуация с ДРСМД не заставит НАТО ввязаться в гонку вооружений - замгенсека альянса

НАТО не намерена вступать в гонку вооружений из-за ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила в среду заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.
"Мы, в конечном счете, не собираемся вступать в гонку вооружений, и это ключевой момент", - заявила она, выступая на Атлантическом совете.
Она подчеркнула, что НАТО способна обеспечить силы сдерживания и обороны без гонки вооружений.
Говоря о дальнейших действиях альянса, она уточнила, что НАТО вновь, как во времена "холодной войны", будет придерживаться подхода из двух составляющих - укрепления обороны и диалога с Россией.
При этом она заверила, что союзники США по НАТО смогли "независимо" проверить утверждения Вашингтона о нарушении Москвой ДРСМД и согласиться с выводами американской стороны.
"Это не то, что США говорят: "Вот так оно будет", и все их союзники говорят - да", - заявила Р.Гетемюллер.
2 февраля 2019 года США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Как говорится в документе, решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами своих обязательств по ДРСМД.
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