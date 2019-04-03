Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9078 RUR   0.026 GBR   2.2341 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.58 0.99 Brent 69.37 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 03.04.2019 18:33

Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 2 млн манатов министерству здравоохранения на капитальный ремонт Родильного дома №2 в Баку, сообщает сайт главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренном в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНЗДРАВ, СРЕДСТВА


Похожие новости


Путин обсудит со Скворцовой вопросы демографии - Кремль

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]