Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 2 млн манатов министерству здравоохранения на капитальный ремонт Родильного дома №2 в Баку, сообщает сайт главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренном в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Б.Рустамбеков