Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 2 млн манатов министерству здравоохранения на капитальный ремонт Родильного дома №2 в Баку, сообщает сайт главы государства.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренном в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»