В Азербайджане будут созданы специализированные суды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе».
Министерству юстиции в течение 2 месяцев поручено подготовить проекты правовых актов и представить президенту Азербайджана.
В указе отмечается, что с целью упрощения процедуры обращений предпринимателей в суд и обеспечение рассмотрения дел судьями с более глубокими правовыми знаниями и опытом в области предпринимательских споров, создать специализированные суды по спорам в связи с налоговыми и таможенными платежами, с уплатой сборов по обязательному государственному социальному страхованию, и других вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью.
Также в указе отмечается, что с целью, обеспечения независимости судей, необходимо совершенствования механизма по предотвращению вмешательства в деятельность судов и увеличение ответственности за подобные действия.
Кроме того, предписано с целью усиления социальной защиты судей, значительно увеличить их материальное обеспечение.
Б.Рустамбеков
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