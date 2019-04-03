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Бизнес и законодательство 03.04.2019 18:47

В Азербайджане будут созданы специализированные суды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе».

Министерству юстиции в течение 2 месяцев поручено подготовить проекты правовых актов и представить президенту Азербайджана.

В указе отмечается, что с целью упрощения процедуры обращений предпринимателей в суд и обеспечение рассмотрения дел судьями с более глубокими правовыми знаниями и опытом в области предпринимательских споров, создать специализированные суды по спорам в связи с налоговыми и таможенными платежами, с уплатой сборов по обязательному государственному социальному страхованию, и других вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью.

Также в указе отмечается, что с целью, обеспечения независимости судей, необходимо совершенствования механизма по предотвращению вмешательства в деятельность судов и увеличение ответственности за подобные действия.

Кроме того, предписано с целью усиления социальной защиты судей, значительно увеличить их материальное обеспечение.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, СУДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]