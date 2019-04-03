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ТЭК 03.04.2019 19:05

Нефть перешла к падению на росте запасов в США, Brent опустилась до $69,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных министерства энергетики США, указавших на резкий рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Июньский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 МСК подешевел на 9 центов - до $69,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 16 центов - до $62,42 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 7,24 млн баррелей, до 449,52 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали сокращение нефтяных запасов на 500 тыс. баррелей.

Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 201 тыс. баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 1,78 млн баррелей, а дистиллятов - на 2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов бензина на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 786 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый рекорд - 12,2 млн б/с. Импорт нефти повысился на 223 тыс. б/с, до 6,76 млн б/с, экспорт снизился на 163 тыс. б/с, до 2,72 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]