Нефть перешла к падению на росте запасов в США, Brent опустилась до $69,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных министерства энергетики США, указавших на резкий рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Июньский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 МСК подешевел на 9 центов - до $69,28 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 16 центов - до $62,42 за баррель.
Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 7,24 млн баррелей, до 449,52 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали сокращение нефтяных запасов на 500 тыс. баррелей.
Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 201 тыс. баррелей.
По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 1,78 млн баррелей, а дистиллятов - на 2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов бензина на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 786 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый рекорд - 12,2 млн б/с. Импорт нефти повысился на 223 тыс. б/с, до 6,76 млн б/с, экспорт снизился на 163 тыс. б/с, до 2,72 млн б/с.
Мэрия Баку отказала оппозиции провести митинг и шествие на выходные
Азербайджан выпустил марки, приуроченные «четырехдневной войне» в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта
Алиев поздравил Чапутову с избранием на пост президента Словакии
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019
Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры - СМИ
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%) - данные 100% электронных протоколов
Союзники США надеются на поражение Трампа на выборах, чтобы без него определить преемника Столтенберга - газета
Глава Банка Англии предупредил о крайне высоком риске Brexit без соглашения
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"
Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»