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ТЭК 03.04.2019 20:00

Путин предложил Токаеву построить в Казахстане АЭС по российским технологиям

Президент РФ Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям.

"Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям" , - заявил В.Путин журналистам по итогам российско-казахстанских переговоров.

Он рассказал, что сейчас развивается сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома. "Работают шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана", - сказал президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАЗАХСТАН, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]