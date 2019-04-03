Путин предложил Токаеву построить в Казахстане АЭС по российским технологиям

Президент РФ Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям.

"Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям" , - заявил В.Путин журналистам по итогам российско-казахстанских переговоров.

Он рассказал, что сейчас развивается сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома. "Работают шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана", - сказал президент РФ.