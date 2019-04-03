Законопроект о санкциях против РФ за вмешательство в выборы представили два сенатора США

Два американских сенатора в среду внесли в Конгресс США законопроект, направленный на предотвращение вмешательства России в американские выборы, говорится в пресс-релизе на сайте сенатора-демократа Криса ван Холлена.
Законопроект носит название DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, Акт для "защиты выборов от угроз путем установления ограничений").
В прошлом году эти же сенаторы - демократ К.ван Холлен республиканец Марко Рубио - уже вносили на рассмотрение Конгресса аналогичную инициативу. Тогда законопроект так и не был вынесен на голосование в Сенате.
"Ясное понимание, которые мы все можем вынести из доклада (спецпрокурора Роберта - ИФ) Мюллера и из общих оценок руководителей наших разведслужб, состоит в том, что Россия пыталась манипулировать американским народом и подорвала наш демократический процесс в 2016 году. По мере нашего приближения к избирательному циклу 2020 года, мы должны быть настороже против любых атак Кремля и кого бы то ни было, кто последует их (россиян - ИФ) примеру", - заявил К.ван Холлен.
В пресс-релизе к законопроекту также утверждается, что кроме 2016 года Россия, судя по данным американских служб безопасности, пыталась вмешаться в промежуточные выборы 2018 года.
Законопроект требует от директора национальной разведки США определить в 60-дневный период после каких-либо федеральных выборов, вмешивалась ли Россия или любое другое государство в выборы в США. В случае утвердительного ответа, в течение последующих 30 дней администрация США должна ввести "набор жестких санкций".
При этом К.ван Холлен и М.Рубио грозят России санкциями в банковском секторе, сферах энергетики, оборонной промышленности и суверенного долга.
Так, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков и энергетических компаний. В число банков, против которых сенаторы готовы ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк.
Также санкции предполагают запрет всех транзакций с российским суверенным долгом, попадающих под юрисдикцию США.
Помимо этого, сенаторы требуют внести любого российского политика или бизнесмена, идентифицированного директором национальной разведки США в качестве лица, имеющего отношение к вмешательству в выборы, в "черный список", блокировать его активы в американской юрисдикции и запретить въезд в США.
Сенаторы призывают администрацию США работать с ЕС, чтобы добиться его поддержки в функционировании санкционного режима.
Законопроект направлен против России, однако его авторы отмечают, что киберугроза исходит и от других стран: Ирана, КНДР и Китая. Сенаторы требуют от американской администрации представить Конгрессу стратегию по противодействию вмешательства этих стран в американские выборы.
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