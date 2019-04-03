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Меркель попытается предотвратить Brexit без соглашения

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет бороться за то, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза на основании соглашения между Брюсселем и Лондоном.

"Я всегда говорила, что буду бороться до последней минуты ради выхода Британии из ЕС на основании соглашения. Это в интересах Великобритании, но, прежде всего, это в наших общих интересах", - сказала А.Меркель на пресс-конференции в срелу.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

При этом Т.Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

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Тэги: ФРГ, БРИТАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]