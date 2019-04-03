Демократы планируют обязать генпрокурора США раскрыть данные расследования Мюллера через суд

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за то, чтобы обязать генпрокурора Уильяма Барра раскрыть подробности расследования Мюллера через суд, сообщает Bloomberg.
Демократическое большинство в Палате представителей готово довести требование о раскрытии данных расследования о предполагаемом сговоре президента США Дональда Трампа с Россией до Верховного суда США, отмечается в сообщении.
"Конституция обязывает Конгресс привлекать президента к ответственности за возможные нарушения на посту. Конгресс имеет право ознакомиться с доказательствами", - заявил представитель демократов Джерольд Надлер перед началом заседания Судебного комитета Палаты представителей.
Он подчеркнул, что перед тем, как демократы обратятся в суд, они предложат генпрокурору раскрыть данные добровольно.
"Мы дадим ему время передумать. Но если нам не удастся договориться, то у нас не будет иного выхода кроме обращения в суд", - отмечает Дж.Надлер.
Ранее стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору У.Барру.
У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ. При этом полный отчет Р.Мюллера по итогам расследования обнародован не был.
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