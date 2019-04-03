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Демократы планируют обязать генпрокурора США раскрыть данные расследования Мюллера через суд

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за то, чтобы обязать генпрокурора Уильяма Барра раскрыть подробности расследования Мюллера через суд, сообщает Bloomberg.

Демократическое большинство в Палате представителей готово довести требование о раскрытии данных расследования о предполагаемом сговоре президента США Дональда Трампа с Россией до Верховного суда США, отмечается в сообщении.

"Конституция обязывает Конгресс привлекать президента к ответственности за возможные нарушения на посту. Конгресс имеет право ознакомиться с доказательствами", - заявил представитель демократов Джерольд Надлер перед началом заседания Судебного комитета Палаты представителей.

Он подчеркнул, что перед тем, как демократы обратятся в суд, они предложат генпрокурору раскрыть данные добровольно.

"Мы дадим ему время передумать. Но если нам не удастся договориться, то у нас не будет иного выхода кроме обращения в суд", - отмечает Дж.Надлер.

Ранее стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору У.Барру.

У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ. При этом полный отчет Р.Мюллера по итогам расследования обнародован не был.

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Тэги: США, МЮЛЛЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ, РАСКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]