Объем потребления газа в Китае в 2018г превысил 280 млрд кубометров

Объем потребления природного газа в Китае в 2018 году превысил 280 млрд кубометров, сообщает агентство "Синьхуа".
Импорт природного газа в прошлом году составил более 90 млн тонн эквивалента СПГ. При этом поставки СПГ из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Среднего Востока в прошлом году достигли рекордно высокого уровня - свыше 53 млн тонн, что составляет более 60% общего объема.
Эти данные были опубликованы в ходе проходящей в Шанхае 19-й международной конференции и выставке по сжиженному природному газу (LNG International Conference & Exhibition).
"Мощности КНР по приему СПГ существенно выросли в 2018 году - на 10 млн тонн", - сказал глава Государственного управления по делам энергетики Чжан Цзяньхуа.
Он добавил, что по мере улучшения инфраструктуры и совершенствования механизмов, а также расширения рынка укрепляется основа для развития СПГ-отрасли страны.
Ранее замглавы CNOOC Ли Хуэй представил прогноз, согласно которому в 2019 году потребности страны в газе составят 310 млрд кубометров, в 2020 году - 360 млрд кубометров, в 2025 году - 480 млрд кубометров, а к 2030 году вырастут до 540 млрд кубометров.
В конференции, проходящей с 1 по 5 апреля, принимают участие представители из 53 стран и регионов мира.
Мэрия Баку отказала оппозиции провести митинг и шествие на выходные
Азербайджан выпустил марки, приуроченные «четырехдневной войне» в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта
Алиев поздравил Чапутову с избранием на пост президента Словакии
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019
Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры - СМИ
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%) - данные 100% электронных протоколов
Союзники США надеются на поражение Трампа на выборах, чтобы без него определить преемника Столтенберга - газета
Глава Банка Англии предупредил о крайне высоком риске Brexit без соглашения
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"
Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»