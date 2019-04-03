Объем потребления газа в Китае в 2018г превысил 280 млрд кубометров

Объем потребления природного газа в Китае в 2018 году превысил 280 млрд кубометров, сообщает агентство "Синьхуа".

Импорт природного газа в прошлом году составил более 90 млн тонн эквивалента СПГ. При этом поставки СПГ из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Среднего Востока в прошлом году достигли рекордно высокого уровня - свыше 53 млн тонн, что составляет более 60% общего объема.

Эти данные были опубликованы в ходе проходящей в Шанхае 19-й международной конференции и выставке по сжиженному природному газу (LNG International Conference & Exhibition).

"Мощности КНР по приему СПГ существенно выросли в 2018 году - на 10 млн тонн", - сказал глава Государственного управления по делам энергетики Чжан Цзяньхуа.

Он добавил, что по мере улучшения инфраструктуры и совершенствования механизмов, а также расширения рынка укрепляется основа для развития СПГ-отрасли страны.

Ранее замглавы CNOOC Ли Хуэй представил прогноз, согласно которому в 2019 году потребности страны в газе составят 310 млрд кубометров, в 2020 году - 360 млрд кубометров, в 2025 году - 480 млрд кубометров, а к 2030 году вырастут до 540 млрд кубометров.

В конференции, проходящей с 1 по 5 апреля, принимают участие представители из 53 стран и регионов мира.