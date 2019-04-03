Совладелец гостиницы Hilton и сети кинотеатров Cinema City приостанавливает инвестиции в строительство в Украине

Совладелец гостиницы Hilton в Киеве и сети кинотеатров Cinema City Борис Фуксман сообщил о приостановке инвестиционных проектов в строительстве на территории Украины.

"В данный момент я приостановил строительство на территории Украины и инвестирую в недвижимость Германии", - сказал он в интервью Investory News.

По словам бизнесмена, такое решение было принято в связи с политико-экономической ситуацией в стране и отсутствием у населения достаточной покупательной способности для реализации крупных девелоперских проектов премиум-класса.

Бизнесмен отметил, что расширение сети Hilton пока не планируется из-за слабого потока иностранных и внутренних туристов.

По словам Б.Фуксмана, сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления старых залов, а также строительства новых в торговых центрах.

Пятизвездочная гостиница Hilton Kyiv, которая стала первой гостиницей компании Hilton Worldwide и сети Hilton Hotels & Resorts на Украине, открыта 26 марта 2014 года.

Экс-совладельцы телеканала "1+1" Б.Фуксман и Александр Роднянский в 2010 году купили по 25% каждый в проекте строительства 24-этажного гостиничного комплекса.

Бренд Hilton Hotels & Resorts, один из 10 ведущих брендов компании Hilton Worldwide, основан в 1919 году. На март 2019 года объединяет 586 гостиниц в 94 странах.

Сеть кинотеатров Cinema City по состоянию на 3 апреля 2019 года насчитывает 3 кинотеатра Киеве, Одессе и Тернополе.