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СНГ 03.04.2019 21:40

Совладелец гостиницы Hilton и сети кинотеатров Cinema City приостанавливает инвестиции в строительство в Украине

Совладелец гостиницы Hilton в Киеве и сети кинотеатров Cinema City Борис Фуксман сообщил о приостановке инвестиционных проектов в строительстве на территории Украины.

"В данный момент я приостановил строительство на территории Украины и инвестирую в недвижимость Германии", - сказал он в интервью Investory News.

По словам бизнесмена, такое решение было принято в связи с политико-экономической ситуацией в стране и отсутствием у населения достаточной покупательной способности для реализации крупных девелоперских проектов премиум-класса.

Бизнесмен отметил, что расширение сети Hilton пока не планируется из-за слабого потока иностранных и внутренних туристов.

По словам Б.Фуксмана, сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления старых залов, а также строительства новых в торговых центрах.

Пятизвездочная гостиница Hilton Kyiv, которая стала первой гостиницей компании Hilton Worldwide и сети Hilton Hotels & Resorts на Украине, открыта 26 марта 2014 года.

Экс-совладельцы телеканала "1+1" Б.Фуксман и Александр Роднянский в 2010 году купили по 25% каждый в проекте строительства 24-этажного гостиничного комплекса.

Бренд Hilton Hotels & Resorts, один из 10 ведущих брендов компании Hilton Worldwide, основан в 1919 году. На март 2019 года объединяет 586 гостиниц в 94 странах.

Сеть кинотеатров Cinema City по состоянию на 3 апреля 2019 года насчитывает 3 кинотеатра Киеве, Одессе и Тернополе.

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Тэги: УКРАИНА, БИЗНЕСМЕН, ИНВЕСТИЦИИ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]