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СНГ 03.04.2019 22:20

Реализация действующих СПИКов позволит привлечь в автопром 250 млрд руб. - Минпромторг РФ

Реализация действующих СПИКов в автомобильной промышленности РФ позволит привлечь в отрасль более 250 млрд рублей.

Как говорится в сообщении Минпромторга РФ, об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров в ходе встречи с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером в среду.

В Минпромторге отмечают, что Германия остается "одним из важнейших стратегических партнеров России". "За 2018 год товарооборот вырос почти на 19%, составив почти $60 млрд. Растут объемы как российского экспорта в Германию, так и германского импорта в нашу страну", - отметил Д.Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

При этом уделяется "большое внимание совершенствованию важнейшего механизма взаимодействия с иностранными инвесторами - СПИК".

По словам Д.Мантурова, тема специнвестконтрактов актуальна в автомобильной промышленности. "Германские автоконцерны являются одними из крупнейших инвесторов в российскую экономику, и сегодня у нас действует 7 СПИКов с автопроизводителями (5 из них было заключено в 2018 году). Совокупный объем обязательств по инвестициям в отрасль составляет более 155 млрд рублей, при этом реализация этих проектов привлечет в автопром более 250 млрд рублей", - рассказал глава российского ведомства.

Как подчеркивают в Минпромторге, "особое значение сейчас уделяется выходу на рынок ФРГ российских малых и средних предприятий - производителей компонентов". Так, в рамках этой работы Российский экспортный центр и Российско-германская внешнеторговая палата откроют в Москве Контактное бюро российско-германской торговли, которое будет заниматься подбором российских поставщиков для германских компаний. "Мы же, в свою очередь, приняли решение усилить взаимодействие на германском треке: сейчас на базе торгпредства России в Германии формируется бюро РЭЦ во Франкфурте-на-Майне. Расширение сети представительств российских институтов развития, безусловно, позволит расширить возможности для германского бизнеса в поиске потенциальных партнеров из России", - подчеркнул Д.Мантуров.

Глава Минпромторга РФ также провел встречу с членом правления подразделения Mercedes-Benz Cars Маркусом Шэфером, отвечающим за производство и управление цепочкой поставок. Подробности встречи при этом не приводятся.

В среду в Подмосковье состоялся торжественный запуск завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Строительство завода на территории индустриального парка "Есипово" началось в июне 2017 года. До этого был подписан СПИК сроком на 9 лет между РФ, АО "Мерседес-Бенц Рус", правительством Подмосковья, сельским поселением Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также Daimler AG, ПАО "КАМАЗ" , ООО "Даймлер КАМАЗ Рус" и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус".

Согласно подписанному СПИКу, Daimler инвестирует в производственную площадку свыше 250 млн евро (не менее 15 млрд руб.). Производственные мощности завода будут составлять 25-30 тыс. автомобилей в год. По условиям СПИКа, для предприятия будут предусмотрены налоговые льготы, в частности, по налогу на прибыль - снижение ставки налога на 10 лет с момента получения первой прибыли. Так, до конца 2025 года ставка налога составит 0%, с 2026 по 2028 годы - 10%, с 2029 года - 13,5%. При этом ему может быть предоставлена льгота в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5 процентных пункта на 10 лет с момента начала выпуска продукции. Кроме того, имущество, созданное в рамках проекта, освобождается от налогообложения на 10 лет.

На заводе запущено производство полного цикла. На первом этапе предприятие будет выпускать седан Е-класса, затем постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

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Тэги: РОССИЯ, АВТОПРОМ, СПИК, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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