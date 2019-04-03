Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО еще на полгода

Замоскворецкий суд Москвы до 25 сентября продлил сроки ареста полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, брату последнего Кириллу, а также их приятелю Александру Протасовицкому, передал корреспондент "Интерфакса".
"Суд постановил: продлить срок содержания под стражу в отношении подсудимых до 25 сентября 2019 года", - огласила решение судья Елена Абрамова.
В среду суд в закрытом режиме провел предварительное слушание по делу спортсменов.
П.Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе организованной группы, побоях в составе организованной группы и хулиганстве в составе организованной группы (ч. 2 ст. 35 - п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35 - ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).
А.Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 35 - п. "а,в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганство, К.Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.
Действия А.Протасовицкого квалифицированы так же, как и П.Мамаева.
В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской.
С октября 2018 года футболисты находятся под стражей.
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