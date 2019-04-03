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ТЭК 03.04.2019 23:32

Директива ЕС по газу не направлена против конкретной страны - докладчик Европарламента

Обновленная директива ЕС по газоснабжению не направлена специально против какого-либо поставщика или какой-либо страны, заявил в среду председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.

"Эта директива составлялась не против какого-либо поставщика или какой-либо страны. И если у поставщика будут проблемы с этой директивой, это покажет только то, каков был замысел директивы, а не то, что мы настроены против того или иного", - сказал Е.Бузек, выступая в Брюсселе на пленарной сессии ЕП.

По его словам, речь идет лишь о европейском праве, распространяющемся на весь континент.

"Это конец эры монополии на европейском рынке газа. Монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо угрожает просто перекрыть кран", - подчеркнул евродепутат.

Он пояснил, что вопрос газоснабжения один из самых сложных в Европе, которая будет нуждаться во все больших количествах газа.

"До недавнего времени было сложно представить в Европе прозрачный рынок со справедливыми ценами", - продолжил Е.Бузек, представляя проект директивы с поправками.

"Нужны правила для внутреннего энергетического рынка", - добавил он.

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ДИРЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]