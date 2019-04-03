Союзники США надеются на поражение Трампа на выборах, чтобы без него определить преемника Столтенберга - газета

Партнеры США по НАТО в марте добились продления мандата генсека альянса Йенса Столтенберга до 2022 года, надеясь, что к концу этого срока Дональд Трамп уже не будет президентом и, таким образом, не сможет влиять на выборы следующего главы организации, пишет в среду The Times со ссылкой на источники.
"Партнеры по НАТО добились продления мандата главы альянса, чтобы президент Трамп не смог навязать им нового генсека", - пишет издание.
The Times поясняет, что согласно решению НАТО, Й.Столтенберг, в общей сложности, проработает на посту генсека восемь лет. "Лишь раз за 70-летнюю историю НАТО кто-то находился на этой должности еще дольше. Большинство генсеков НАТО оставались на этом посту не больше пяти лет", - пишет газета.
Один из собеседников газеты пояснил, что срок продления мандата Й.Столтенберга был рассчитан именно для того, чтобы снизить вероятность того, что Д.Трамп будет участвовать в определении следующего генсека.
"Было ощущение того, что лучше, чтобы этот вопрос (вопрос преемника Й.Столтенберга - ИФ) решался уже после выборов в США", - сказал источник.
"Два высокопоставленных источника сказали, что союзники работали над тем, чтобы отложить на более поздний срок вопрос о преемнике господина Столтенберга - до периода, который наступит после выборов в США 2020 года. Союзники надеются, что победу может одержать другой кандидат (соперник Д.Трампа - ИФ)", - отмечается в статье.
В конце марта 2019 года штаб-квартира Североатлантического альянса объявила о продлении государствами-членами НАТО мандата Й.Столтенберга до 30 сентября 2022 года.
"Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года. Союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему", - отмечалось в коммюнике, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.
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