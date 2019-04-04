Новые вызовы должны разрешаться путем стратегического обновления НАТО - Помпео

Новые вызовы, которые стоят сегодня перед США и их союзниками, должны разрешаться с помощью стратегического обновления НАТО, заявил госсекретарь Майк Помпео на приеме в честь 70-летия создания альянса.
"Сегодня перед нами стоят новые вызовы - российская агрессия, массовая миграция, уязвимости, присущие новым технологиям. Наша задача, как и наших дальновидных предков, состоит в том, чтобы решить эти проблемы путем стратегического обновления НАТО", - сказал М.Помпео.
Он добавил, что за время существования НАТО его членами стали 29 стран. В этом году альянс готовится приветствовать еще одного - Северную Македонию.
"6 из 10 крупнейших экономик мира являются союзниками НАТО. Союзники по НАТО вместе составляют 1/2 мирового ВВП. Это процветание во многом является результатом безопасности, обеспечиваемой НАТО", - добавил госсекретарь США.
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