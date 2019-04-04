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Новые вызовы должны разрешаться путем стратегического обновления НАТО - Помпео

Новые вызовы, которые стоят сегодня перед США и их союзниками, должны разрешаться с помощью стратегического обновления НАТО, заявил госсекретарь Майк Помпео на приеме в честь 70-летия создания альянса.

"Сегодня перед нами стоят новые вызовы - российская агрессия, массовая миграция, уязвимости, присущие новым технологиям. Наша задача, как и наших дальновидных предков, состоит в том, чтобы решить эти проблемы путем стратегического обновления НАТО", - сказал М.Помпео.

Он добавил, что за время существования НАТО его членами стали 29 стран. В этом году альянс готовится приветствовать еще одного - Северную Македонию.

"6 из 10 крупнейших экономик мира являются союзниками НАТО. Союзники по НАТО вместе составляют 1/2 мирового ВВП. Это процветание во многом является результатом безопасности, обеспечиваемой НАТО", - добавил госсекретарь США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НАТО, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]