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Экс-глава Nissan снова арестован в Японии - газета

Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон вновь арестован в четверг, менее чем через месяц после того, как был освобожден под залог, сообщает The Mainichi.

К.Гона, освобожденного из Токийского следственного изолятора 6 марта, доставили в прокуратуру 4 апреля. За день до этого экс-глава Nissan объявил в Twitter о проведении 11 апреля пресс-конференции, на которой он расскажет " правду о том, что происходит".

Согласно источникам издания, знакомых с ситуацией, новое задержание связано с возможным использованием части из 3,5 млрд йен, выплаченных Оманскому дистрибьютору с 2012 года в качестве стимулов для продаж, которые К.Гон мог использовать по своему усмотрению.

Прокуроры обвиняют экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн йен (примерно $5 млн).

Уточняется, что часть этих средств была переведена через инвестиционную фирму "Добросовестные инвестиции", которой руководил один из старших должностных лиц дистрибьютора, в компанию, представленную женой К.Гона.

Согласно источникам, деньги могли быть потрачены на покупку яхты и других предметов роскоши.

По данным осведомленных собеседников издания, американская инвестиционная компания, в которой сын К.Гона является генеральным директором, также подозревается в получении денег от "Добросовестных инвестиций".

11 января К.Гону было предъявлено обвинение в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением. В начале марта новый адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде.

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Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, ГОН, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]