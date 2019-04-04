Экс-глава Nissan снова арестован в Японии - газета

Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон вновь арестован в четверг, менее чем через месяц после того, как был освобожден под залог, сообщает The Mainichi.
К.Гона, освобожденного из Токийского следственного изолятора 6 марта, доставили в прокуратуру 4 апреля. За день до этого экс-глава Nissan объявил в Twitter о проведении 11 апреля пресс-конференции, на которой он расскажет " правду о том, что происходит".
Согласно источникам издания, знакомых с ситуацией, новое задержание связано с возможным использованием части из 3,5 млрд йен, выплаченных Оманскому дистрибьютору с 2012 года в качестве стимулов для продаж, которые К.Гон мог использовать по своему усмотрению.
Прокуроры обвиняют экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн йен (примерно $5 млн).
Уточняется, что часть этих средств была переведена через инвестиционную фирму "Добросовестные инвестиции", которой руководил один из старших должностных лиц дистрибьютора, в компанию, представленную женой К.Гона.
Согласно источникам, деньги могли быть потрачены на покупку яхты и других предметов роскоши.
По данным осведомленных собеседников издания, американская инвестиционная компания, в которой сын К.Гона является генеральным директором, также подозревается в получении денег от "Добросовестных инвестиций".
11 января К.Гону было предъявлено обвинение в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением. В начале марта новый адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде.
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