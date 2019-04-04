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Дальнее зарубежье 04.04.2019 10:01

США готовят "план спасения" Венесуэлы после смены режима - советник Белого дома

Соединенные Штаты готовятся к восстановлению экономики Венесуэлы путем массированных финансовых вливаний после ухода президента Николаса Мадуро, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Мы называем это днем два", - сказал он на брифинге, организованном газетой Christian Science Monitor.

По словам советника, американская администрация уже работает с банками и Международным валютным фондом над планом восстановления и оживления разрушенной экономики Венесуэлы. Он отметил, что когда придет время, "мы будем двигаться так быстро, как только сможем".

"Это будет планом спасения, планом реструктуризации, это будет планом вливания наличности в эту страну", - заявил чиновник Белого дома.

При этом Л.Кудлоу пояснил что "наличными будут не боливары (национальная валюта Венесуэлы - ИФ), а доллары, по крайней мере, вначале", поскольку, по его мнению, "на боливары нет спроса".

"Красной чертой станет избавление от Мадуро. Но я не представляю, когда это произойдет, - сказал он.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]