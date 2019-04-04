Соединенные Штаты готовятся к восстановлению экономики Венесуэлы путем массированных финансовых вливаний после ухода президента Николаса Мадуро, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
"Мы называем это днем два", - сказал он на брифинге, организованном газетой Christian Science Monitor.
По словам советника, американская администрация уже работает с банками и Международным валютным фондом над планом восстановления и оживления разрушенной экономики Венесуэлы. Он отметил, что когда придет время, "мы будем двигаться так быстро, как только сможем".
"Это будет планом спасения, планом реструктуризации, это будет планом вливания наличности в эту страну", - заявил чиновник Белого дома.
При этом Л.Кудлоу пояснил что "наличными будут не боливары (национальная валюта Венесуэлы - ИФ), а доллары, по крайней мере, вначале", поскольку, по его мнению, "на боливары нет спроса".
"Красной чертой станет избавление от Мадуро. Но я не представляю, когда это произойдет, - сказал он.
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