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Дальнее зарубежье 04.04.2019 10:13

Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против оппозиционера Гуайдо

Уголовный процесс против лидера венесуэльской оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, запущен, сообщил член Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы Гарсия Серпа.

"Против него начался уголовный процесс, который будут вести Верховный суд и прокурор", - заявил он в эфире государственного телевидения.

Законодатель отметил, что "решение (в отношении Х.Гуайдо) будет принято правовой системой на основе соответствующих доказательств".

По его словам, Х.Гуайдо "должен ответить за все, что сделал и за предательство родины".

Как сообщалось, накануне Х.Гуайдо решением НУС и по рекомендации Верховного суда Венесуэлы был лишен парламентской неприкосновенности.

"Преследование Х.Гуайдо по закону официально санкционировано", - объявил председатель НУС Диосдадо Кабельо.

Сам Х.Гуайдо после оглашения решения НУС заявил, что не намерен прекращать борьбу против властей.

"Народ полон решимости, и ничто нас не остановит", - объявил он своим сторонникам и журналистам, и добавил: "В этом процессе нет пути назад".

После решения НУС американский сенатор Марко Рубио распространил заявление, в котором предупредил о "последствиях" для венесуэльского режима в случае ареста Х.Гуайдо.

"В очередной отчаянной попытке остановить борьбу венесуэльского народа за восстановление демократии и конституционного порядка диктатор Николас Мадуро вчера приказал своему незаконному Учредительному собранию заложить основу для возможной в будущем агрессии против временного президента Хуана Гуайдо. Соединенные Штаты и пятьдесят три другие страны признали законность Гуайдо, и любой шаг против временного президента будет иметь серьезные последствия", - говорится вы распространенном им заявлении.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ПРОЦЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]