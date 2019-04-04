Североатлантический совет на уровне глав МИД проведет заседание в Вашингтоне

В четверг в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия НАТО в Государственном департаменте США в Вашингтоне пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Этому совещанию накануне предшествовало участие глав МИД стран НАТО в совместном заседании Конгресса США, на котором с речью выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. А затем вечером в Вашингтоне состоялся прием, организованный госсекретарем США Майком Помпео в честь 70-летия НАТО.

Заседание Североатлантического совета начнется с обсуждения России.

"В четверг мы начнем с рассмотрения отношений НАТО с Россией. Россия продолжает нарушать Договор о РСМД, разрабатывая и развертывая ракеты 9М729. Эти ракеты трудно обнаружить, они снижают порог применения ядерного оружия и ослабляют нашу безопасность", - заявил Й.Столтенберг ранее на пресс-конференции в Брюсселе, знакомя журналистов с программой юбилейных торжеств и повесткой министерской встречи альянса в США.

"Россия, - отметил он, - продолжает игнорировать наши призывы вернуться к соблюдению Договора РСМД. И время уходит. Поэтому мы обсудим следующие шаги НАТО". Й.Столтенберг ожидает, что "министры также дадут ясно понять, что НАТО нужно подготовиться к миру без этого договора и к большему количеству российских ракет в Европе".

Альянс, отметил его руководитель, кроме того, обеспокоен "агрессивным поведением России". "В том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", - сказал генсек организации.

"Я надеюсь, что министры на этой неделе согласятся на новые меры по улучшению нашей ситуационной осведомленности в регионе. И на усиление поддержки НАТО как для Грузии, так и для Украины", - продолжил Й.Столтенберг.

Говоря о поддержке Грузии и Украины со стороны альянса, он указал, что речь идет, в частности, об учениях и тренировке военно-морских сил.

Главы МИД НАТО планируют обсудить роль альянса в борьбе с терроризмом, а также "усилия США по достижению политического урегулирования в Афганистане". "Мы вместе представлены в Афганистане, и мы будем вместе принимать любые решения относительно нашего будущего присутствия", - отметил Й.Столтенберг.

Речь пойдет и о совместной борьбе стран альянса против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По мнению Й.Столтенберга, союзники по НАТО добились значительных успехов в этой борьбе, "миллионы людей были освобождены от угнетения", и эта террористическая группировка утратила территорию.

Тем не менее, в НАТО этим не довольствуются, и альянс проводит подготовку военнослужащих в Ираке, чтобы гарантировать, что ИГ уже не вернется, сказал генсек.

Встреча завершится очередным обсуждением министрами вопроса о справедливом распределении между союзниками финансовой и материальной нагрузки.

Генсек НАТО указал на "четыре года подряд растущие инвестиции в оборону". Он привел данные, что с 2016 года европейские союзники и Канада добавили в свои оборонные бюджеты $41 млрд. "К концу следующего года эта сумма возрастет до $100 млрд", - уверен Й.Столтенберг.

Он сообщил, что союзники также вкладывают больше средств в такие важные планы, как противоракетная оборона, беспилотные летательные аппараты и новые истребители.

Кроме того, генсек отметил, что страны НАТО договорились о новых существенных инвестициях в военную инфраструктуру. "Мы инвестируем более $260 млн в проект поддержки американских войск в центральной Польше", - объявил он, пояснив, что речь пойдет о финансировании хранения и технического обслуживания заранее складированного военного снаряжения и размещенной техники.

Глава НАТО указал, что этот проект является частью более обширных планов: финансирования альянсом около $2,3 млрд за последние четыре года для проектов военной мобильности.

По его оценке, союзники стремятся "тратить больше и лучше на оборону", но при этом он убежден, что надо делать еще больше.

"За семьдесят лет взаимосвязь между Европой и Северной Америкой сделала НАТО самым сильным альянсом в истории. В непредсказуемом мире мы каждый день работаем вместе, чтобы предотвратить конфликт и сохранить мир для почти одного миллиарда человек", - подчеркнул генсек альянса.