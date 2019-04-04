Нетаньяху намерен обсудить в Москве Сирию, включая координацию действий военных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед отлетом в Москву сообщил, что планирует обсудить с президентом РФ ситуацию в Сирии, в том числе вопросы, касающееся координации действий военных двух стран.
"Я уезжаю на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным, мы обсудим проблемы ситуации в Сирии, а они накапливаются, вопросы регулярной и специальной координации между нашими армиями, другие важные для Государства Израиль темы", - сказал премьер журналистам.
Как сообщил Кремль, президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с Б.Нетаньяху, который прибывает в Москву с кратким визитом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что цель встречи лидеров - "сверка часов" и что беседа будет непродолжительной.
В минувший понедельник Б.Нетаньяху позвонил В.Путину. Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, а также двусторонние контакты по военной линии. В свою очередь Д.Песков уточнил "Интерфаксу", что В.Путин и Б.Нетаньяху, в частности, обсуждали тему Сирии.
Позже, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что Москва готова обсуждать план Б.Нетаньяху по урегулированию ситуации в Сирии, который, по сообщениям СМИ, израильский премьер подготовил для Москвы и Вашингтона. "Если господин Нетаньяху привезет какой-то оформленный план, то, безусловно, он будет рассмотрен и обсужден", - сказал Д.Песков.
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