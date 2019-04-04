США должно предоставить Южной Корее больше свободы в налаживании межкорейских отношений - советник президента Мун Чжэ Ина

США следует предоставить Сеулу больше свободы действий в отношениях с КНДР, считает специальный советник южнокорейского президента по вопросам объединения, иностранным делам и безопасности Мун Чунг Ин.
"США следует дать Сеулу какие-то рычаги, предоставить возможность более гибкой деятельности в вопросах межкорейских экономических обменов и сотрудничества", - заявил Мун Чунг Ин во время конференции в Сеуле.
Говоря о предстоящем саммите президента США Дональда Трампа и главы Республики Корея Мун Чжэ Ина, советник выразил надежду, что южнокорейскому лидеру удастся договориться о "смягчении санкций, которые могут оживить межкорейские отношения".
"Я думаю, что главной заботой президента Муна будет какое-то ослабление санкций со стороны США. Возможно, могут быть некоторые исключения для межкорейских обменов, включая гору Кумган и комплекс Кэсон."
Он также подчеркнул, что США и Северная Корея не должны уклоняться от диалога на фоне сообщений о возможной подготовке Пхеньяна к запуску ракеты.
"Если Северная Корея испытает ракету, это может привести к катастрофическим последствиям. И США, и Северная Корея должны сдерживаться, чтобы возобновить очередной раунд переговоров на высшем и на рабочем уровнях", - заключил Мун Чунг Ин.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Д.Трамп планируют провести встречу 11 апреля в Вашингтоне.
Это будет первая встреча глав США и Южной Кореи с момента срыва второго саммита между Д.Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в феврале.
Ранее министерство по делам объединения двух Корей заявляло, что правительство Южной Кореи предпримет подготовительные шаги для экономического сотрудничества между Сеулом и Пхеньяном. В частности, рассматривается возможность открытия индустриального комплекса Кэсон и возобновление туров на гору Кумган.
Вашингтон, однако, по-прежнему настороженно относится к возобновлению этих проектов. В США опасаются, что подобные шаги могут подорвать режим глобальных санкций против Пхеньяна в то время, когда ведутся переговоры о денуклеаризации.
В 2018 году отношения между Югом и Севером достигли значительных успехов - Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита. Однако процесс примирения зашел в тупик, поскольку переговоры о денуклеаризации между КНДР и США достигли незначительного прогресса.
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