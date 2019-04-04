Внезапная потеря скорости стала причиной крушения бизнес-джета, в котором погибла Филева - источник

Самолет Epic, на котором разбилась председатель совета директоров S7 Наталья Филева, при заходе на посадку внезапно потерял скорость, пилот вручную попытался исправить ситуацию, но не успел, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом расследования.
"Группа расследователей предполагает, что критическая ситуация начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку. Он выполнялся в необычных условиях: на низкой высоте, всего порядка 200-400 метров и небольшом расстоянии от торца полосы. В то время как для пассажирских самолетов в коммерческих аэропортах эти нормы почти вдвое выше. Внезапно в процессе маневрирования скорость упала ниже допустимых значений в крене, в который самолет неизбежно входит для того чтобы выполнить разворот", - сказал источник.
Между тем, данные авионики, на которые опираются расследователи, говорят о том, что в момент столкновения с землей автопилот был отключен.
"Предположительно пилот мог взять управление самолетом на себя в критической ситуации, однако из-за ее стремительного развития ничего предпринять не успел. К моменту столкновения с землей вертикальная скорость снижения могла составлять до 15 м/c. Для высоты 200-400 м ситуация оказалась фатальной и у пилота на этом витке уже не было шансов ее исправить", - сказал источник.
По предварительным данным, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого были трое граждан РФ. Германская сторона пока не подтверждает имена погибших и намерена проводить анализ ДНК.
По данным российских СМИ, в катастрофе погибли председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
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