Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.04.2019 11:45

Внезапная потеря скорости стала причиной крушения бизнес-джета, в котором погибла Филева - источник

Самолет Epic, на котором разбилась председатель совета директоров S7 Наталья Филева, при заходе на посадку внезапно потерял скорость, пилот вручную попытался исправить ситуацию, но не успел, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом расследования.

"Группа расследователей предполагает, что критическая ситуация начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку. Он выполнялся в необычных условиях: на низкой высоте, всего порядка 200-400 метров и небольшом расстоянии от торца полосы. В то время как для пассажирских самолетов в коммерческих аэропортах эти нормы почти вдвое выше. Внезапно в процессе маневрирования скорость упала ниже допустимых значений в крене, в который самолет неизбежно входит для того чтобы выполнить разворот", - сказал источник.

Между тем, данные авионики, на которые опираются расследователи, говорят о том, что в момент столкновения с землей автопилот был отключен.

"Предположительно пилот мог взять управление самолетом на себя в критической ситуации, однако из-за ее стремительного развития ничего предпринять не успел. К моменту столкновения с землей вертикальная скорость снижения могла составлять до 15 м/c. Для высоты 200-400 м ситуация оказалась фатальной и у пилота на этом витке уже не было шансов ее исправить", - сказал источник.

По предварительным данным, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого были трое граждан РФ. Германская сторона пока не подтверждает имена погибших и намерена проводить анализ ДНК.

По данным российских СМИ, в катастрофе погибли председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ПРИЧИНЫ


Похожие новости


При крушении Ан-26 в Сирии погибли 39 человек, все они военнослужащие - Минобороны РФ Трамп заявил Путину о готовности США помочь в расследовании катастрофы самолета Ан-148 На месте катастрофы Ан-148 в Подмосковье найдено более 450 фрагментов тел и около 400 обломков самолета ИСПРАВЛЕНО: Каждая семья погибших в авиакатастрофе получат свыше 3 млн рублей - Дворкович Юнкер выразил глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой в России На месте катастрофы Ан-148 найден второй "черный ящик"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]