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Внешняя политика 04.04.2019 10:14

Баку и Тбилиси нацелены на достижение взаимоприемлемых результатов по делимитации госграницы - МИД Азербайджана

Процесс делимитации азербайджано-грузинской государственной границы направлены на достижение взаимоприемлемых результатов, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Последняя встреча на уровне государственных комиссий по делимитации азербайджано-грузинской границы состоялась в 2011 году в Баку. Кроме этого, в 2015 году в Грузии и в 2017 году в Азербайджане состоялись консультации на уровне экспертов по делимитации и демаркации границы. В настоящее время процесс переговоров по делимитации госграницы продвигается согласно доброй воле сторон», - сказала Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Официальный представитель МИД Азербайджана добавила, что работы в этом направлении «нацелены на достижение взаимоприемлемых результатов».

По данным грузинских СМИ, на уровне госкомиссий по делимитации с 1995 года согласовано 66% азербайджано-грузинской госграницы и продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.

Что касается госкомиссии по делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы, по данным внешнеполитического ведомства Грузии, в настоящее время сторонами обновляется состав комиссий. «В настоящее время стороны обновляют состав комиссий и предположительно в ближайшем будущем процесс возобновиться»,- отмечает МИД Грузии.

Вопрос делимитации грузино-азербайджанской границы активизировался в ходе переговоров президентов Азербайджана и Грузии Ильхама Алиева и Саломе Зурабишвили 27 февраля 2019 года в Баку.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ГРУЗИЯ, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]