Новый раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана может пройти 25-26 апреля - МИД Казахстана

Очередной раунд переговоров по Сирии с участием РФ, Турции и Ирана состоится, как ожидается, в столице Казахстана городе Нур-Султан 25-26 апреля, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберды.
"Сейчас российская сторона предварительно запрашивает 25-26 апреля", - сказал он, добавив, что изначально предлагались 25-26 или 29-30 апреля.
Замминистра уточнил, что последний запрос был от стран-гарантов провести переговоры 25-26 апреля. "Но мы ждём официального обращения. Официального обращения пока не было", - добавил он.
20 марта М.Тлеуберды сообщил журналистам, что очередной раунд астанинских переговоров планируется провести в конце апреля.
"В конце апреля. Сейчас страны-гаранты обращаются к нам с предложением провести в 20-х числах апреля, но конкретной даты пока к нам не поступило", - сказал он.
При этом М.Тлеуберды отметил, что "астанинский процесс" сохранит свое название, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нурсултан. "Астанинский процесс получил свое название, поэтому формат его будет однозначно продолжаться под тем же лозунгом, но уже в столице Казахстана в городе Нур-Султан", - сказал он.
В минувшую среду президент РФ Владимир Путин и прибывший в Москву с первым визитом после вступления в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили намерения взаимодействовать в рамках астанинского процесса в целях мирного урегулирования в Сирии.
"На политическом треке президенты решили продолжить в рамках "Астанинского процесса" усилия по мирному урегулированию сирийского конфликта при безусловном соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президентов двух стран в Кремле.
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