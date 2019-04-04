Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.04.2019 12:01

Новый раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана может пройти 25-26 апреля - МИД Казахстана

Очередной раунд переговоров по Сирии с участием РФ, Турции и Ирана состоится, как ожидается, в столице Казахстана городе Нур-Султан 25-26 апреля, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберды.

"Сейчас российская сторона предварительно запрашивает 25-26 апреля", - сказал он, добавив, что изначально предлагались 25-26 или 29-30 апреля.

Замминистра уточнил, что последний запрос был от стран-гарантов провести переговоры 25-26 апреля. "Но мы ждём официального обращения. Официального обращения пока не было", - добавил он.

20 марта М.Тлеуберды сообщил журналистам, что очередной раунд астанинских переговоров планируется провести в конце апреля.

"В конце апреля. Сейчас страны-гаранты обращаются к нам с предложением провести в 20-х числах апреля, но конкретной даты пока к нам не поступило", - сказал он.

При этом М.Тлеуберды отметил, что "астанинский процесс" сохранит свое название, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нурсултан. "Астанинский процесс получил свое название, поэтому формат его будет однозначно продолжаться под тем же лозунгом, но уже в столице Казахстана в городе Нур-Султан", - сказал он.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин и прибывший в Москву с первым визитом после вступления в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили намерения взаимодействовать в рамках астанинского процесса в целях мирного урегулирования в Сирии.

"На политическом треке президенты решили продолжить в рамках "Астанинского процесса" усилия по мирному урегулированию сирийского конфликта при безусловном соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президентов двух стран в Кремле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, РАУНД


Похожие новости


Казахстан вывез из Сирии 47 соотечественников, находившихся в заложниках у террористов - Назарбаев Кризис в Сирии можно урегулировать только политико-дипломатическими мерами - СМИД ОДКБ Путин и Назарбаев осуждают удары США по Сирии Необходимо предпринимать новые шаги по урегулированию конфликта в Сирии - МИД Казахстана МИД Казахстана ожидает официального подтверждения даты встречи глав МИД по Сирии от участников Сотрудничество Казахстана и РФ по Сирии принесет весомые плоды, надеется Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]