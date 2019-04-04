Азербайджан считает заниженными свои рейтинги от международных агентств

Международные рейтинги Азербайджана, присуждаемые международными рейтинговыми агентствами, могли бы быть выше, считает заместитель директора Агентства управления государственным долгом при министерстве финансов Азер Мурсагулов.
"Мы провели подробный анализ рейтингов Азербайджана и считаем, что наши показатели за последнее время значительно улучшились. Мы видим, что наши рейтинги могли бы быть выше", - сказал А.Мурсагулов в четверг на ежегодной конференции Fitch Ratings в Баку.
По его словам, аналогичная позиция и по суверенным бондам Азербайджана.
"Я считаю, что международные рейтинговые агентства должны учесть проведенные в Азербайджане реформы и думаем, что наши рейтинги могли бы достичь инвестиционного уровня", - сказал А. Мурсагулов.
Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что страновой рейтинг должен быть повышен на одну ступень - до "BBB-". "В настоящее время кредитный рейтинг Азербайджана от всех трех ведущих рейтинговых агентств на уровне "BB+", прогноз "стабильный". Мы не согласны с таким рейтингом. Я считаю, что наши действия после девальваций нацвалюты (в 2015г - ИФ), прогресса, достигнутого в оздоровлении банковского сектора, не были адекватно оценены рейтинговыми агентствами", - сказал С.Шарифов.
По его словам, кредитный рейтинг должен быть восстановлен и повышен на одну ступень - до "BBB-".
Как сообщалось, в конце января 2019 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз.
А.Мамедов
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