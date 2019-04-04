Зависимость Азербайджана от экспорта углеводородов остается высокой - Fitch

Зависимость Азербайджана от экспорта углеводородов остается высокой, считает представитель международного рейтингового агентства Fitch Ratings Марина Стефани.
"Азербайджан до сих пор сильно зависит от экспорта углеводородов. Этот показатель составляет выше 80% и в основном приходится на экспорт нефти», - сказала М.Стефани в четверг в Баку на ежегодной конференции Fitch по Азербайджану.
По ее мнению, экспорт услуг из Азербайджана пока на низком уровне, и «зависит в основном от туризма».
По словам М.Стефани, на формирование суверенного рейтинга Азербайджана также влияет ситуация в банковском секторе. "Несмотря на постепенное восстановление сектора после двух девальваций в 2015 году, кредитование экономики остаётся на низком уровне. Также стоит отметить достаточно высокий уровень долларизации банковского сектора, так как около 70% депозитов и примерно 40% кредитов приходятся на иностранную валюту", - отметила она.
А.Мамедов
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