Более 40 человек задержано в Белоруссии по масштабному делу о незаконном обороте наркотиков

Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии завершило расследование масштабного уголовного дела о доставке на территорию республики наркотических средств и их незаконном обороте внутри страны, сообщили в четверг в белорусском СК.

"В ходе расследования было установлено, что к незаконной поставке в страну смеси семян мака и маковой соломы может быть причастна преступная организация. По данным следствия, в период с января 2015 года по май 2018 года на территории Беларуси действовала преступная организация, осуществлявшая незаконную поставку в страну смеси семян мака и маковой соломы и дальнейшую ее реализацию", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, следователи совместно с оперативными сотрудниками установили структуру преступной организации и входивших в нее преступных групп.

Так, каждому участнику была отведена своя роль. Общее руководство, распределение обязанностей внутри основной организации, ценообразование и контроль над доходами осуществлялись 48-летним мужчиной. Остальные участники вовлекали в преступную деятельность новых лиц, создавали нижестоящие организованные группы и выстраивали четкую иерархию внутри них, обучали приемам конспирации, а также осуществляли контроль за их соблюдением.

"Сырье для наркотических средств доставлялось из Украины и России на законспирированные склады в Беларуси. Наркотические средства перемещались через пункты пропуска под видом пищевых добавок по поддельным документам, а спустя некоторое время с целью усиления безопасности члены преступной организации стали перемещать смесь лесными тропами", - отметили в СК.

Затем наркосмесь расфасовывалась членами групп сбытчиков на разовые дозы, одновременно подыскивались покупатели смеси мака и маковой соломы из числа наркозависимых лиц.

Всего, по информации комитета, с июля 2017 года по июнь 2018 года по подозрению в совершении противоправных действий был задержан 41 человек в возрасте от 20 до 55 лет.

Было установлено 54 эпизода незаконного с целью сбыта приобретения, хранения, перевозки и сбыта смеси семян мака общей массой более 14 тонн (содержащей в своем составе более 13 кг опасного наркотического средства - маковой соломы). На имущество обвиняемых на общую сумму более Br159 тыс. наложен арест.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили обвиняемых и свидетелей - всего более 200 человек, к материалам также приобщены заключения десятков химических и криминалистических экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

"Семнадцати участникам указанной преступной организации предъявлены обвинения. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении остальных участников преступной организации и организованных преступных групп продолжается", - сообщили в СК.