Азеришыг добилось снижения уровня технических потерь электроэнергии до ниже 10%

Уровень технических потерь электроэнергии по ОАО "Азеришыг" за период 2015-2018гг сократился на 4 процентных пункта, до 9,8% на начало 2019 года, сообщил первый заместитель директора Департамента продажи электроэнергии общества Вугар Набибейли.

"Уровень технических потерь Азеришыг в 2015 году (в первый год деятельности - ИФ) составлял 13,8%, к концу 2018 году сократился до 9,8%. До конца текущего года этот показатель планируется снизить еще на 0,1-0,2 процентных пункта", - сказал В.Набибейли на пресс-конференции в четверг.

По его словам, что снижение технических потерь стало возможным за внедрения системы SCADA, обновления электросети, систем учета электроэнергии у порядка 1 млн потребителей, информационной системы.

В.Набибейли сообщил, что в 2015 году в Баку уровень технических потерь электроэнергии по Азеришыг составлял 16,8%, к концу 2018 года сократился до 7,8%.

"Перед нами стоит задача по доведению показателя технических потерь электроэнергии в регионах Азербайджана с текущих 11-13% до 7,8-8%. Это станет возможным благодаря продолжению работ по полному обновлению электросети сети, снабжающей бытовых потребителей ",- отметил В.Набибейли.

Он добавил, что благодаря снижению технических потерь объем электроэнергии, проданной абонентам Азеришыг сократился с 19 млрд 688,4 млн кВт/час в 2015 году до 18 млрд 785,6 млн кВт/час в 2018 году.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова