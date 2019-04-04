Wintershall: включение EUGAL в план развития ГТС Германии - залог окупаемости проекта

Включение проекта сухопутного отвода от "Северного потока 2" EUGAL в финальную версию плана развития германской газотранспортной сети на период 2018-2028 годов создает условия для окупаемости проекта, заявил в интервью "Интерфаксу" член правления Wintershall Тило Виланд.

"Проект EUGAL официально включен в этот план. Для нас это означает, что тарифы на мощности этого трубопровода будут определяться таким образом, чтобы компенсировать инвестиции. Трубопровод строит компания Gascade, в которой у нас есть доля, но они подлежат национальному режиму регулирования", - сказал специалист.

Он напомнил, что Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) через определенные промежутки времени проводит опрос рынка: в каких точках есть потребность для входа в ГТС, в каких - для отбора. Поставщики и потребители газа заявляют, какие мощности требуются в тех или иных точках системы. Проведя этот опрос, Федеральное агентство по регулированию сетей смотрит, достаточно ли мощностей для удовлетворения этих потребностей. Если где-то обнаруживаются узкие места, дается разрешение на реализацию новых инфраструктурных проектов.

"Одним из таких проектов является EUGAL. У нас есть все необходимые разрешения и согласования для прокладки трубопровода. На сегодня, по информации Gascade, линейная часть сварена на протяженности 210 километров, уложено в траншею - 110 км, засыпано - 80 км", - сообщил Т.Виланд.

Газопровод EUGAL мощностью 48 млрд куб. м в год пройдет параллельно OPAL (отвод от первого "Северного потока") - от Грайфсвальда до границе с Чехией (точка Дойчнойдорф, Deutschneudorf). Участниками строительства являются газотранспортные операторы Fluxys, Gasunie, ONTRAS Gastransport GmbH и Gascade Gastransport GmbH (СП "Газпрома"и BASF).