Немецкая компания Bayer подверглась серии кибератак - СМИ

Немецкая фармацевтическая компания Bayer около года регулярно подвергалась кибератакам, сообщают в четверг радиостанции "Байришер рундфунк" и "Норддойче рундфунк".
Группа хакеров под названием Winnti как минимум с начала 2018 года и примерно по конец марта этого года использовала вредоносное ПО, чтобы получить доступ к информации компании.
В Bayer подтвердили факт кибератак, но отметили, что признаков утечки данных зафиксировано не было.
С начала года, по данным радиостанций, вредоносное ПО, используемое Winnti было обнаружено еще как минимум в трех немецких компаниях. В 2016 году инцидент с этим ПО произошел в крупном немецком промышленном концерне ThyssenKrupp.
Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер рассказал "Байришер рундфунк", что происхождение хакерской группировки определить сложно. В то же время, подчеркнул он, кибершпионаж в отношении немецких корпораций может быть в интересах Китая.
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