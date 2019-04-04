Немецкая компания Bayer подверглась серии кибератак - СМИ

Немецкая фармацевтическая компания Bayer около года регулярно подвергалась кибератакам, сообщают в четверг радиостанции "Байришер рундфунк" и "Норддойче рундфунк".

Группа хакеров под названием Winnti как минимум с начала 2018 года и примерно по конец марта этого года использовала вредоносное ПО, чтобы получить доступ к информации компании.

В Bayer подтвердили факт кибератак, но отметили, что признаков утечки данных зафиксировано не было.

С начала года, по данным радиостанций, вредоносное ПО, используемое Winnti было обнаружено еще как минимум в трех немецких компаниях. В 2016 году инцидент с этим ПО произошел в крупном немецком промышленном концерне ThyssenKrupp.

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер рассказал "Байришер рундфунк", что происхождение хакерской группировки определить сложно. В то же время, подчеркнул он, кибершпионаж в отношении немецких корпораций может быть в интересах Китая.