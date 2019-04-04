Афганские военные отступили под натиском талибов в уезде на границе с Туркменистаном

Афганские военные уступили боевикам "Талибан" контроль над несколькими населенными пунктами в уезде Бала-Мургаб провинции Бадгис, приграничном с Туркменистаном, сообщил в четверг пресс-центр министерства обороны Афганистана.
"Вооруженные группы террористов "Талибан" атаковали позиции в ночь со среды на четверг посты правительственных сил, находящиеся вблизи населенных пунктов. С целью недопущения потерь среди мирных граждан было принято осуществить тактическое отступление. На территорию уезда, где продолжаются ожесточенные бои, прибывает подкрепление правительственных сил", - говорится в общении.
Минобороны Афганистана заявляет, что оставленные противнику минувшей ночью населенные пункты в Бала-Мургабе будут в ближайшее время возвращены под контроль правительства, как это было сделано на днях в уезде Аргандж-Хва в Бадахшане.
В середине марта в результате нападения талибов в уезде Бала-Мургаб несколько десятков афганских военнослужащих попали в плен к боевикам, до сотни военных были вынуждены отступить на территорию соседнего Туркменистана. Спустя несколько дней афганские военные вернулись на родину через территорию провинции Герат, а попавшие в плен солдаты были освобождены при посредничестве местных старейшин.
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