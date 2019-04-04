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Дальнее зарубежье 04.04.2019 13:04

Афганские военные отступили под натиском талибов в уезде на границе с Туркменистаном

Афганские военные уступили боевикам "Талибан" контроль над несколькими населенными пунктами в уезде Бала-Мургаб провинции Бадгис, приграничном с Туркменистаном, сообщил в четверг пресс-центр министерства обороны Афганистана.

"Вооруженные группы террористов "Талибан" атаковали позиции в ночь со среды на четверг посты правительственных сил, находящиеся вблизи населенных пунктов. С целью недопущения потерь среди мирных граждан было принято осуществить тактическое отступление. На территорию уезда, где продолжаются ожесточенные бои, прибывает подкрепление правительственных сил", - говорится в общении.

Минобороны Афганистана заявляет, что оставленные противнику минувшей ночью населенные пункты в Бала-Мургабе будут в ближайшее время возвращены под контроль правительства, как это было сделано на днях в уезде Аргандж-Хва в Бадахшане.

В середине марта в результате нападения талибов в уезде Бала-Мургаб несколько десятков афганских военнослужащих попали в плен к боевикам, до сотни военных были вынуждены отступить на территорию соседнего Туркменистана. Спустя несколько дней афганские военные вернулись на родину через территорию провинции Герат, а попавшие в плен солдаты были освобождены при посредничестве местных старейшин.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]