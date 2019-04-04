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Регион 04.04.2019 13:15

В Грузии с начала года заболели корью более 2,8 тыс. человек, от болезни умерли два человека

В Грузии в январе-марте заболели корью до 2880 человек, заявил в четверг журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, распространение заболевания в стране продолжается.

"Несмотря на то, что в последний месяц отмечается динамика определенной стабилизации, то есть темпы роста не такие, как были в январе и начале февраля, все же ежедневно имеем 15-20 новых случаев", - сказал представитель Минздрава Грузии.

А.Гамкрелидзе отметил, что в 60% случаев заражения потребовалась госпитализация.

"В нынешнем году имеем два смертельных случая", - сказал глава центра, подчеркнув, что своевременная вакцинация является единственным способом борьбы с распространением кори.

В начале марта в Минздраве Грузии сообщали о 2 тыс. 115 случаях заболевания корью. В конце января в ведомстве заявили, что в стране эпидемическая вспышка и ситуация может оказаться на грани эпидемии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРЬ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]