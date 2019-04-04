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ТЭК 04.04.2019 11:44

Задержанный в Пусане танкер доставил для КНДР 4,3 тыс. тонн дизтоплива - газета

Танкер под южнокорейским флагом, который был полгода назад задержан в порту Пусана, ранее в обход санкций доставил более 4,3 тыс. тонн дизельного топлива для КНДР, перекачав груз на другие танкеры в открытом море, пишет в четверг "Чосон ильбо" со ссылкой на заявление правительства.

Издание сообщает, что в сентябре 2017 года в Восточно-Китайском море перекачка свыше 1,8 тыс. тонн была произведена на северокорейский танкер Kumunsan, а еще порядка 2,5 тыс. тонн - на танкер Ryuson.

Южнокорейская береговая охрана задержала 71-летнего капитана судна и передала дело в прокуратуру.

Танкер P-Pioneer был построен в Японии в 2000 году компанией Fukuoka Shipbuilding и принадлежал южнокорейской компании, но ранее он сдавался в аренду неназванной газетой филиппинской компании.

Таким образом, пишет газета, если нарушение санкций ООН будет доказано, основная вина ляжет на филиппинскую компанию, однако и южнокорейскую компанию могут также внести в черный список ООН. Однако это в большей степени зависит от итоговых данных расследования.

Накануне сообщалось, что танкер, который, предположительно, нарушил санкции ООН в отношении Северной Кореи, задержан и стоит в порту Пусана уже полгода. По данным газеты, правительство приступило к расследованию на основании сведений, полученных от американской разведки. Оно началось еще около года назад.

В общей сложности в Южной Корее сейчас задержаны четыре судна - P-Pioneer и еще три под иностранными флагами - за возможное нарушений резолюций СБ ООН в отношении КНДР.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ТАНКЕР, ГРУЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]