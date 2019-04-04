Казахстан в мае проведет ротацию своих миротворцев в Ливане - Минобороны

Ротация миротворческой роты Казахстана, выполняющей миссию ООН в Ливане, будет произведена в мае, сообщила пресс-служба казахстанского Минобороны.
"Ротация казахстанских миротворцев состоится в мае 2019 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой в четверг.
В октябре 2018 года Казахстан впервые отправил в Ливан военнослужащих сводной миротворческой роты в составе индийского батальона.
120 казахстанских миротворцев выполняют в Ливане задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе в соответствии с мандатом ООН.
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