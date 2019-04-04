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Дальнее зарубежье 04.04.2019 13:35

Казахстан в мае проведет ротацию своих миротворцев в Ливане - Минобороны

Ротация миротворческой роты Казахстана, выполняющей миссию ООН в Ливане, будет произведена в мае, сообщила пресс-служба казахстанского Минобороны.

"Ротация казахстанских миротворцев состоится в мае 2019 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой в четверг.

В октябре 2018 года Казахстан впервые отправил в Ливан военнослужащих сводной миротворческой роты в составе индийского батальона.

120 казахстанских миротворцев выполняют в Ливане задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе в соответствии с мандатом ООН.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИРОТВОРЦЫ, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]