Власти США предупредили производителей синтетических алмазов об ответственности за ложную рекламу

Федеральная торговая комиссия (FTC) США на этой неделе предупредила производителей синтетических алмазов о необходимости раскрывать полную информацию о процессе их выращивания в лабораторных условиях, чтобы у пользователей не создавалось ложного впечатления о естественном происхождении камней.
FTC, в сферу компетенции которой, в том числе, входит расследование заявлений о недобросовестной рекламе, разослала такие уведомления восьми компаниям отрасли.
Регулятор отмечает, что были обнаружены случаи, когда реклама этих компаний намекала, что они были добыты на руднике, а не созданы искусственно. FTC напомнила участникам рынка, что они могут быть оштрафованы за ложные заявления в рекламе и понести дополнительное наказание.
"Письма предостерегают, что они (производители - прим. ИФ) могут использовать названия драгоценных камней, включая алмазы и бриллианты, для описания искусственных или выращенных в лаборатории камней только в том случае, если перед названием ясно и заметно указано, что речь не идет о добытых на руднике камнях", - говорится в сообщении FTC.
Кроме того, FTC потребовала от производителей синтетических алмазов отказаться в рекламе от слов "экологически чистые" и им подобных.
По данным СМИ, одной из компаний, получивших письма FTC, является Diamond Foundry - калифорнийский стартап, в число инвесторов которого входят ряд известных лиц, включая актера Леонардо Ди Каприо.
Ассоциация алмазодобытчиков (DPA), в которую входят крупнейшие компании отрасли De Beers, "АЛРОСА" и Rio Tinto, приветствовала вмешательство FTC, назвав его "важным шагом в сторону полной прозрачности и защиты потребителей".
"Теперь стало кристально ясно, что производители синтетических алмазов не могут использовать слово "алмаз" без недвусмысленного уточнения искусственного происхождения камня непосредственно перед словом "алмаз", - отмечается в пресс-релизе DPA.
Летом прошлого года FTC отказалась от слов "естественного происхождения" в определении алмазов и бриллиантов для ювелирной отрасли, что производители синтетических камней сочли своей победой, поскольку их продукция благодаря этому исключению теперь также попадает под это определение. Однако в апреле выяснилось, что американский регулятор не намеревался полностью устранять различия в подходе к природным и искусственным алмазам.
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