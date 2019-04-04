В Британской полиции подготовили план на случай беспорядков из-за Brexit

Британская полиция подготовила план, предусматривающий быстрое развертывание 10 тыс. сотрудников в случае беспорядков, вызванных спорами по Brexit, сообщает в четверг телеканал Sky News.

В полиции сообщили, что эти сотрудники должны быть готовы в течение 24-часов отреагировать на любые значимые беспорядки из-за Brexit в любой части Великобритании. Такие масштабные меры, предупредили в полиции, не рассчитаны на длительный промежуток времени.

За неделю число правонарушений, связанных так или иначе связанных спорами британцев по поводу Brexit, удвоилось. Так, на прошлой неделе произошло 26 мелких преступлений, а за неделю до этого их произошло только 11.

Речь идет о нарушениях, произошедших, в частности, во время акций протеста. Так, один из протестующих забрался на крышу железнодорожной станции, спровоцировав сбой в работе поездов Eurostar. Британская транспортная полиция разыскивает еще одного человека, которого подозревают в попытке помешать движению поездов в Кембриджшире и Ноттингемшире.

Ряд членов парламента в последние полгода просили усилить им охрану в связи с угрозами, получаемыми из-за Brexit, сообщает телеканал.