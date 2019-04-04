Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.04.2019 14:05

В Британской полиции подготовили план на случай беспорядков из-за Brexit

Британская полиция подготовила план, предусматривающий быстрое развертывание 10 тыс. сотрудников в случае беспорядков, вызванных спорами по Brexit, сообщает в четверг телеканал Sky News.

В полиции сообщили, что эти сотрудники должны быть готовы в течение 24-часов отреагировать на любые значимые беспорядки из-за Brexit в любой части Великобритании. Такие масштабные меры, предупредили в полиции, не рассчитаны на длительный промежуток времени.

За неделю число правонарушений, связанных так или иначе связанных спорами британцев по поводу Brexit, удвоилось. Так, на прошлой неделе произошло 26 мелких преступлений, а за неделю до этого их произошло только 11.

Речь идет о нарушениях, произошедших, в частности, во время акций протеста. Так, один из протестующих забрался на крышу железнодорожной станции, спровоцировав сбой в работе поездов Eurostar. Британская транспортная полиция разыскивает еще одного человека, которого подозревают в попытке помешать движению поездов в Кембриджшире и Ноттингемшире.

Ряд членов парламента в последние полгода просили усилить им охрану в связи с угрозами, получаемыми из-за Brexit, сообщает телеканал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПОЛИЦИЯ, ПЛАН


Похожие новости


Тереза Мэй проведет пятичасовое заседание правительства после голосования по Brexit в парламенте Спикер британской палаты общин выбрал четыре варианта для голосования по альтернативным вариантам Brexit Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю - Goldman Sachs Второй референдум по Brexit возможен, считает канцлер казначейства Великобритании Петиция за отмену Brexit набрала уже почти 2,5 млн голосов в Великобритании Более 800 тысяч британцев поддержали петицию за отмену Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]