В Британской полиции подготовили план на случай беспорядков из-за Brexit

Британская полиция подготовила план, предусматривающий быстрое развертывание 10 тыс. сотрудников в случае беспорядков, вызванных спорами по Brexit, сообщает в четверг телеканал Sky News.
В полиции сообщили, что эти сотрудники должны быть готовы в течение 24-часов отреагировать на любые значимые беспорядки из-за Brexit в любой части Великобритании. Такие масштабные меры, предупредили в полиции, не рассчитаны на длительный промежуток времени.
За неделю число правонарушений, связанных так или иначе связанных спорами британцев по поводу Brexit, удвоилось. Так, на прошлой неделе произошло 26 мелких преступлений, а за неделю до этого их произошло только 11.
Речь идет о нарушениях, произошедших, в частности, во время акций протеста. Так, один из протестующих забрался на крышу железнодорожной станции, спровоцировав сбой в работе поездов Eurostar. Британская транспортная полиция разыскивает еще одного человека, которого подозревают в попытке помешать движению поездов в Кембриджшире и Ноттингемшире.
Ряд членов парламента в последние полгода просили усилить им охрану в связи с угрозами, получаемыми из-за Brexit, сообщает телеканал.
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