Fitch прогнозирует снижение цен на нефть в долгосрочной перспективе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение в долгосрочной перспективе цен на нефть.
"По нашим базовым прогнозам, цены на нефть в 2019 году составят около $65, в 2020 году - $62,5, а затем постепенно будут снижаться до $57,5 за баррель. Стрессовый прогноз составляет $50 за баррель в 2019 году, $45 - в 2020г, а в долгосрочной перспективе - около $50 за баррель", - сказал представитель агентства Дмитрий Маринченко на ежегодной конференции Fitch Ratings по Азербайджану в четверг в Баку.
По его словам, несмотря на то, что по сравнению с началом года цены на нефть несколько выросли, волатильность на рынке продолжает сохраняться.
"Среди положительных трендов можно отметить усилия ОПЕК+, в то же время имеет место геополитическая нестабильность, санкции США по отношению к Ирану, нестабильная добыча в Венесуэле, Нигерии и Ливии. Среди негативных факторов также стоит отметить рост добычи в США, торговые войны и так далее", - отметил Дм.Маринченко.
А.Мамедов
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