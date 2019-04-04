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ТЭК 04.04.2019 11:58

Fitch прогнозирует снижение цен на нефть в долгосрочной перспективе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение в долгосрочной перспективе цен на нефть.

"По нашим базовым прогнозам, цены на нефть в 2019 году составят около $65, в 2020 году - $62,5, а затем постепенно будут снижаться до $57,5 за баррель. Стрессовый прогноз составляет $50 за баррель в 2019 году, $45 - в 2020г, а в долгосрочной перспективе - около $50 за баррель", - сказал представитель агентства Дмитрий Маринченко на ежегодной конференции Fitch Ratings по Азербайджану в четверг в Баку.

По его словам, несмотря на то, что по сравнению с началом года цены на нефть несколько выросли, волатильность на рынке продолжает сохраняться.

"Среди положительных трендов можно отметить усилия ОПЕК+, в то же время имеет место геополитическая нестабильность, санкции США по отношению к Ирану, нестабильная добыча в Венесуэле, Нигерии и Ливии. Среди негативных факторов также стоит отметить рост добычи в США, торговые войны и так далее", - отметил Дм.Маринченко.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: FITCH, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]