В Азербайджане вступил в силу закон «О медиации»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О медиации», регулирующий альтернативные процедуры урегулирования споров с участием модератора (посредника).
Документ опубликован на официальном сайте главы государства, он считается вступившим в силу.
Согласно закону, процедура медиации регулирует общественные отношения. Закон носит также характер определения целей, принципов, применения правил медиации и статуса медиаторов (посредников).
Процесс медиации используется при регулировании между конфликтующими сторонами при семейных, трудовых, гражданских и экономических спорах.
Согласно положениям закона, медиация основывается на принципах добровольности, правового равноправия и сотрудничества сторон, непредвзятости и независимости медиаторов (посредников), недопущения вмешательства в процесс медиации и сохранения конфиденциальности.
Медиаторами (посредниками) в альтернативных процедурах урегулирования споров сторон имеют право выступать лица, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образование, а также минимальный трехлетний стаж трудовой деятельности.
Посредниками не могут выступать физические лица, в том числе, имеющие судимость или не отбывшие срок тюремного заключения.
Закон «О медиации» регулирует также деятельность, функции и задачи медиационных организаций и Совета медиации.
При этом пункты закона, связанные с регулированием участия в первичных и последующих сессиях медитации, связанных с экономическими спорами, а также семейными и трудовыми взаимоотношениями, вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Согласно указу о применении данного закона, Кабинету министров надлежит в трехмесячный срок подготовить и представить главе государства предложения по оказанию господдержки созданию Совета медиации, подготовить законопроект, предусматривающий наказание за нарушение закона «О медиации», утвердить правила ведения медиационного реестра и т.д.
Р.Бабаев
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