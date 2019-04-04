Глава МИД Ирана обвинил ЕС в нежелании противостоять экономическому терроризму США

Страны Европы не проявляют политическую волю, необходимую для противостояния экономическому терроризму США в отношении Ирана, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Спустя год после незаконной отмены СВПД со стороны США, Европа не может мобилизовать политическую волю, чтобы бросить вызов экономическому терроризму США. Даже путем создания одного единственного банковского канала для гуманитарной помощи", - написал он в Twitter.
"Европейская "тройка" вместо этого занята потаканием (президенту США - ИФ) Дональду Трампу и оказывает давление на ООН в вопросе наших оборонных возможностей", - добавил Дж.Зариф.
К сообщению Дж.Зариф приложил фотографии двух заголовков из СМИ от 2 апреля 2019 года. Один из них говорит: "Иран заявляет, что санкции Трампа помешали усилиям по устранению последствий наводнения", другой "Великобритания, Франция и Германия добиваются от ООН полного доклада по деятельности Ирана, связанной с ракетами".
На этой неделе Дж. Зариф обвинил США в проведении политики "экономического терроризма", которая препятствует проведению спасательных операции и эвакуации населения западных районов страны, страдающих от мощного наводнения.
Эвакуация населения стала необходимой после того, как вследствие проливных дождей, продолжающих две недели, реки в западных районах Ирана вышли из берегов, прорвав плотины, обширные территории оказались затопленными.
По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 40 человек.
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