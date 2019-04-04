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СНГ 04.04.2019 14:27

Лидеры стран ЕврАзЭС намерены отметить заслуги Назарбаева в создании этого интеграционного объединения - Токаев

Главы государств - участников Евразийского экономического союза думают о том, как отметить вклад Нурсултана Назарбаева в создание данной организации, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В городе Нурсултан 29 мая состоится саммит Евразийского экономического союза. Время идёт очень быстро. Буквально, казалось бы, недавно был подписан договор о создании этой уникальной организации - и вот пятилетие будем отмечать. Вчера Владимир Владимирович Путин сказал, что главы государств думают над тем, как отметить в этой связи заслуги нашего первого президента", - сказал К.Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве в четверг.

По его словам, по всей видимости, конкретные предложения на этот счет будут высказаны позднее.

Как отметил К.Токаев, за пять лет Евразийский экономический союз серьезно продвинулся вперед, и он будет прилагать усилия для укрепления интеграции.

"Свою цель в качестве президента республики Казахстан я вижу в том, чтобы максимально содействовать развитию интеграции", - сказал он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕВРАЗЭС, САММИТ, ТОКАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]