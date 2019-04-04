Лидеры стран ЕврАзЭС намерены отметить заслуги Назарбаева в создании этого интеграционного объединения - Токаев

Главы государств - участников Евразийского экономического союза думают о том, как отметить вклад Нурсултана Назарбаева в создание данной организации, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В городе Нурсултан 29 мая состоится саммит Евразийского экономического союза. Время идёт очень быстро. Буквально, казалось бы, недавно был подписан договор о создании этой уникальной организации - и вот пятилетие будем отмечать. Вчера Владимир Владимирович Путин сказал, что главы государств думают над тем, как отметить в этой связи заслуги нашего первого президента", - сказал К.Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве в четверг.

По его словам, по всей видимости, конкретные предложения на этот счет будут высказаны позднее.

Как отметил К.Токаев, за пять лет Евразийский экономический союз серьезно продвинулся вперед, и он будет прилагать усилия для укрепления интеграции.

"Свою цель в качестве президента республики Казахстан я вижу в том, чтобы максимально содействовать развитию интеграции", - сказал он.