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Внешняя политика 04.04.2019 12:28

В Брюсселе стартовало 16-е заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан

Очередное, 16-е заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан проходит в четверг в Брюсселе, написала в своем микроблоге в соцсети Twitter пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

Азербайджанскую делегацию на заседании возглавляет глава МИД Эльмар Мамедъяров, ЕС - глава дипломатии Федерика Могерини и член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

Как сообщалось ранее, стороны обсудят вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, повестку дня Азербайджан-ЕС, переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, приоритеты партнерства и др.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]