В Брюсселе стартовало 16-е заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан

Очередное, 16-е заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан проходит в четверг в Брюсселе, написала в своем микроблоге в соцсети Twitter пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

Азербайджанскую делегацию на заседании возглавляет глава МИД Эльмар Мамедъяров, ЕС - глава дипломатии Федерика Могерини и член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

Как сообщалось ранее, стороны обсудят вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, повестку дня Азербайджан-ЕС, переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, приоритеты партнерства и др.

Ф.Исазаде