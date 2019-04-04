Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.
В марте сборная Азербайджана сыграла два матча: уступила со счетов 1:2 Хорватии в рамках отбора на Евро-2020 и сыграла 0:0 в товарищеском матче с Литвой.
Соперники сборной Азербайджана к отбору на Евро-2020 в рейтинге заняли следующие места: Хорватия (5-ое место), Уэльс (19-ое), Словакия (32-ое), Венгрия (51-ое).
Возглавляет рейтинг, по-прежнему, сборная Бельгии, а в первой десятке также присутствуют Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Португалия, Швейцария, Испания, Дания.
А.Азизов
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