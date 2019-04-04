Грузия развивает военное сотрудничество с НАТО, ждет политического решения о вступлении в альянс - глава МИД

Грузия в настоящее время имеет все практические инструменты, чтобы стать членом НАТО и для вступления необходимо лишь политическое решение стран-членов Североатлантического альянса, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

"НАТО подтверждает, что у Грузии есть все практические инструменты, чтобы стать полноценным членом альянса. Остается принятие политического решения", - сказал Д.Залкалиани в Вашингтоне на международной конференции, проходящей в рамках мероприятий, посвященных 70-летию НАТО.

По словам Д.Залкалиани, в Тбилиси не разочарованы и не потеряли энтузиазм из-за того, что политическое решение до сих пор не принято, приводят заявление министра грузинские СМИ в четверг.

Он отметил, что параллельно с текущим сотрудничеством с НАТО Грузия развивает тесное и твердое двустороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности с членами альянса, включая США, Францию, Германию.

Отношения между Грузией и США в этом направлении находятся на "беспрецедентно высоком уровне", добавил грузинский дипломат.

"Надеюсь, что этими действиями мы в определенной степени ускоряем этот процесс и приближаем время, когда будет принято политическое решение о вступлении Грузии в НАТО", - заявил Д.Залкалиани.