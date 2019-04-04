Грузия развивает военное сотрудничество с НАТО, ждет политического решения о вступлении в альянс - глава МИД

Грузия в настоящее время имеет все практические инструменты, чтобы стать членом НАТО и для вступления необходимо лишь политическое решение стран-членов Североатлантического альянса, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
"НАТО подтверждает, что у Грузии есть все практические инструменты, чтобы стать полноценным членом альянса. Остается принятие политического решения", - сказал Д.Залкалиани в Вашингтоне на международной конференции, проходящей в рамках мероприятий, посвященных 70-летию НАТО.
По словам Д.Залкалиани, в Тбилиси не разочарованы и не потеряли энтузиазм из-за того, что политическое решение до сих пор не принято, приводят заявление министра грузинские СМИ в четверг.
Он отметил, что параллельно с текущим сотрудничеством с НАТО Грузия развивает тесное и твердое двустороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности с членами альянса, включая США, Францию, Германию.
Отношения между Грузией и США в этом направлении находятся на "беспрецедентно высоком уровне", добавил грузинский дипломат.
"Надеюсь, что этими действиями мы в определенной степени ускоряем этот процесс и приближаем время, когда будет принято политическое решение о вступлении Грузии в НАТО", - заявил Д.Залкалиани.
Азербайджан является важным партнером для ЕС - Могерини
Баку готов обсуждать любые предложения по Карабаху в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД
Глава МИД Сирии называет ложью заявления США о выводе своих войск из страны
Нефть вновь снижается на данных о росте запасов в США, Brent торгуется у $69,3 за баррель
Азербайджанский AccessBank назначил 2 гендиректоров
Белоярская АЭС намерена в 2024г ввести комплекс переработки жидких радиоактивных отходов
Паралимпийский комитет Азербайджана получит 0,5 млн манатов на укрепление МТБ
Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»