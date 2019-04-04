МИД РФ предупредил о возможных задержках авиарейсов в аэропортах Стамбула

В аэропортах Стамбула в Турции 5 и 6 апреля возможны задержки авиарейсов в связи с реорганизацией работы воздушных гаваней, сообщает в четверг ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"В Турции 5 и 6 апреля возможны задержки рейсов в аэропортах Стамбула (ISL и IST) в связи с реорганизацией работы воздушных гаваней", - говорится в сообщении в Twitter ДСКЦ МИД РФ.

Как отмечают местные СМИ, власти Турции в третий раз переносят дату запуска нового аэропорта Стамбула. Ранее перевод всех рейсов из действующего основного стамбульского аэропорта имени Ататюрка в построенный новый хаб был запланирован на 29 октября, затем с 1 января, потом с 3 марта. Полностью перевод планируют завершить к 7 апреля.

Новый аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года. Первоначально в аэропорту будут работать две взлетно-посадочные полосы, в перспективе их число возрастет до шести. В аэропорту будут работать более 500 стоек регистрации, 228 кабин паспортного контроля, 143 телетрапа, открытая и закрытая парковка на 70 тыс. автомобилей. На начальном этапе пассажиропоток должен составить около 90 млн человек в год, а в течение десяти лет увеличиться до 150 млн. Как ожидается, все этапы строительства будут реализованы до 2023 года.