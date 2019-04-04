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СНГ 04.04.2019 12:46

МИД РФ предупредил о возможных задержках авиарейсов в аэропортах Стамбула

В аэропортах Стамбула в Турции 5 и 6 апреля возможны задержки авиарейсов в связи с реорганизацией работы воздушных гаваней, сообщает в четверг ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"В Турции 5 и 6 апреля возможны задержки рейсов в аэропортах Стамбула (ISL и IST) в связи с реорганизацией работы воздушных гаваней", - говорится в сообщении в Twitter ДСКЦ МИД РФ.

Как отмечают местные СМИ, власти Турции в третий раз переносят дату запуска нового аэропорта Стамбула. Ранее перевод всех рейсов из действующего основного стамбульского аэропорта имени Ататюрка в построенный новый хаб был запланирован на 29 октября, затем с 1 января, потом с 3 марта. Полностью перевод планируют завершить к 7 апреля.

Новый аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года. Первоначально в аэропорту будут работать две взлетно-посадочные полосы, в перспективе их число возрастет до шести. В аэропорту будут работать более 500 стоек регистрации, 228 кабин паспортного контроля, 143 телетрапа, открытая и закрытая парковка на 70 тыс. автомобилей. На начальном этапе пассажиропоток должен составить около 90 млн человек в год, а в течение десяти лет увеличиться до 150 млн. Как ожидается, все этапы строительства будут реализованы до 2023 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, АЭРОПОРТЫ, ЗАДЕРЖКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]