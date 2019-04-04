Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9109 RUR   0.0261 GBR   2.2388 TRY   0.3017

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.46 -0.12 Brent 69.31 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.04.2019 12:47

Maersk Drilling оценена в $3,6 млрд после размещения акций

Капитализация компании The Drilling Company of 1972, также известной как Maersk Drilling, оценена в 23,7 млрд датских крон ($3,6 млрд) после размещения акций на бирже Nasdaq в Копенгагене.

В начале первого дня торгов акции компании, выделенной из датской AP Moeller-Maersk и объединившей ее буровые активы, торгуются на уровне примерно 570 крон за бумагу.

Выделение Maersk Drilling стало последним этапом реорганизации бизнеса Moeller-Maersk, направленного на избавление от энергетических активов и фокусирование на основных операциях в сфере логистики и перевозок. Ожидается, что в июле энергетическое подразделение будет окончательно расформировано, а его глава Клаус Хеммингсен уйдет в отставку.

Эксперты отмечают привлекательность бумаг The Drilling Company of 1972 ввиду размера компании и низкой задолженности. По словам аналитика компании Pareto Барда Розефа, показатель долга в пересчете на одну буровую установку у компании составляет порядка $80 млн против среднего в отрасли показателя в $250 млн.

В компании работает порядка 2,9 тыс. человек, ей принадлежат 23 буровые установки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДАНИЯ, MAERSK, КОМПАНИЯ, ЛИСТИНГ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]