Maersk Drilling оценена в $3,6 млрд после размещения акций

Капитализация компании The Drilling Company of 1972, также известной как Maersk Drilling, оценена в 23,7 млрд датских крон ($3,6 млрд) после размещения акций на бирже Nasdaq в Копенгагене.

В начале первого дня торгов акции компании, выделенной из датской AP Moeller-Maersk и объединившей ее буровые активы, торгуются на уровне примерно 570 крон за бумагу.

Выделение Maersk Drilling стало последним этапом реорганизации бизнеса Moeller-Maersk, направленного на избавление от энергетических активов и фокусирование на основных операциях в сфере логистики и перевозок. Ожидается, что в июле энергетическое подразделение будет окончательно расформировано, а его глава Клаус Хеммингсен уйдет в отставку.

Эксперты отмечают привлекательность бумаг The Drilling Company of 1972 ввиду размера компании и низкой задолженности. По словам аналитика компании Pareto Барда Розефа, показатель долга в пересчете на одну буровую установку у компании составляет порядка $80 млн против среднего в отрасли показателя в $250 млн.

В компании работает порядка 2,9 тыс. человек, ей принадлежат 23 буровые установки.