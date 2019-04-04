SOCAR 17 апреля осуществит очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 17 апреля 2019 года осуществит десятый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.
«Держателям облигаций SOCAR 17 апреля будут выплачены проценты на общую сумму $1,25 млн. Эти средства за неделю до этого срока будут переведены на счет Национального Депозитного Центра в Центральном Банке», - говорится в сообщении.
По данным SOCAR Capital, до сих пор держателям облигаций Госненфтекомпании было осуществлено девять выплат по процентам на общую сумму $11,25 млн.
«С учетом предстоящего платежа держатели облигаций SOCAR заработают $12,5 млн», - подчеркивается в информации.
По данным компании, объем сделок по корпоративным облигациям компании SOCAR на вторичном рынке превысил $172 млн. Количество заключенных в I-ом квартале 2019 года сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысило 110, в целом, до сих пор их число составило 1,7 тыс.
Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн.
Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.
Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.
Общий доход за 5 лет обращения облигаций SOCAR составит $25 млн.
Н.Аббасова
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