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СНГ 04.04.2019 15:17

Более 1 тыс. мирных жителей Донбасса пострадали от мин с начала конфликта - представитель ООН

Более 1 тыс. гражданских лиц, в том числе более 160 детей, пострадали от мин и взрывоопасных предметов в Донбассе с начала конфликта, сообщила координатор системы ООН - координатор по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани.

"К сожалению, с апреля 2014 года более 1 тыс. гражданских лиц пострадали, получили ранения или были убиты в результате инцидента с минами или взрывоопасными предметами. В том числе более чем 160 детей", - сказала О.Лубрани в четверг на встрече в Киеве по случаю Международного дня противоминной деятельности.

Она заявила о чрезвычайно большом количестве мин в Донбассе, что имеет также социально-экономические последствия.

"Это также препятствует доступу к обычной инфраструктуре: рынкам, школам и т.д. Люди также не могут заниматься сельскохозяйственными работами, рыбалкой или другим", - добавила представитель ООН.

О.Лубрани призвала к более активной работе по разминированию в регионе, оказанию помощи пострадавшим, отметила необходимость информирования местных жителей об опасности мин и взрывоопасных предметов.

В свою очередь посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что Украина является одной из наиболее заминированных стран мира.

"С прошлого года поддержка со стороны правительства Великобритании помогла группам "The Halo Trust" по разминированию очистить более 2,5 млн кв. м земли, защитить население и провести образовательные программы для более 20 тыс. людей, изъять более 800 взрывоопасных предметов", - сказала Дж.Гоф.

Она также отметила, что точная площадь заминированных территорий в Донбассе не установлена.

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Тэги: УКРАИНА, ООН, ДОНБАСС, МИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]