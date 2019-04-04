Более 1 тыс. мирных жителей Донбасса пострадали от мин с начала конфликта - представитель ООН

Более 1 тыс. гражданских лиц, в том числе более 160 детей, пострадали от мин и взрывоопасных предметов в Донбассе с начала конфликта, сообщила координатор системы ООН - координатор по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани.
"К сожалению, с апреля 2014 года более 1 тыс. гражданских лиц пострадали, получили ранения или были убиты в результате инцидента с минами или взрывоопасными предметами. В том числе более чем 160 детей", - сказала О.Лубрани в четверг на встрече в Киеве по случаю Международного дня противоминной деятельности.
Она заявила о чрезвычайно большом количестве мин в Донбассе, что имеет также социально-экономические последствия.
"Это также препятствует доступу к обычной инфраструктуре: рынкам, школам и т.д. Люди также не могут заниматься сельскохозяйственными работами, рыбалкой или другим", - добавила представитель ООН.
О.Лубрани призвала к более активной работе по разминированию в регионе, оказанию помощи пострадавшим, отметила необходимость информирования местных жителей об опасности мин и взрывоопасных предметов.
В свою очередь посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что Украина является одной из наиболее заминированных стран мира.
"С прошлого года поддержка со стороны правительства Великобритании помогла группам "The Halo Trust" по разминированию очистить более 2,5 млн кв. м земли, защитить население и провести образовательные программы для более 20 тыс. людей, изъять более 800 взрывоопасных предметов", - сказала Дж.Гоф.
Она также отметила, что точная площадь заминированных территорий в Донбассе не установлена.
Азербайджан является важным партнером для ЕС - Могерини
Баку готов обсуждать любые предложения по Карабаху в рамках территориальной целостности Азербайджана – глава МИД
Глава МИД Сирии называет ложью заявления США о выводе своих войск из страны
Нефть вновь снижается на данных о росте запасов в США, Brent торгуется у $69,3 за баррель
Азербайджанский AccessBank назначил 2 гендиректоров
Белоярская АЭС намерена в 2024г ввести комплекс переработки жидких радиоактивных отходов
Паралимпийский комитет Азербайджана получит 0,5 млн манатов на укрепление МТБ
Сборная Азербайджана сохранила 108-ое место в рейтинге ФИФА
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»